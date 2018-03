: Morto suicida Loris Borghi: l’ex rettore dell’ateneo di Parma era indagato - Corriere : Morto suicida Loris Borghi: l’ex rettore dell’ateneo di Parma era indagato - MediasetTgcom24 : Parma, suicida ex rettore dell'Università Loris Borghi: era indagato #Parma - repubblica : Parma, morto suicida l'ex rettore Loris Borghi -

L'exdell'Università diLoris Borghi è stato trovato morto. Dai primi accertamenti si sarebbe ucciso. Si era dimesso a maggio dopo l'inchiesta "Pasimafi", l'indagine sul business della terapia del dolore: eraper abuso d'ufficio. Nei giorni scorsi era stato rinviato a giudizio, sempre per abuso d'ufficio, per la nomina di un dirigente universitario dell'ospedale Maggiore. Non ci sono elementi per ipotizzare un legame tra le inchieste e il gesto estremo.(Di mercoledì 14 marzo 2018)