Subaru Forester - La nuova serie debutta al Salone di New York

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Laha diffuso il primo teaser della, confermandone così il debutto aldi New. La quinta generazione della crossover giapponese compie un passo importante adottando la struttura modulareGlobal Platform, che permetterà di aumentare le dimensioni senza penalizzare la massa totale, offrendo un maggiore comfort.piattaforma, nuovo design. Il teaser mostra soltanto il gruppo ottico posteriore, ma è evidente che laandrà incontro a un importante evoluzione anche dal punto di vista stilistico, allineandosi ai modelli più recenti del marchio. Dalle foto spia sappiamo che l'impostazione generale rimarrà quella che da sempre ha contraddistinto il modello, ma proprio la zona posteriore introduce novità sostanziali come il gruppo ottico esteso anche al portellone. Nessuna informazione è stata per il momento rilasciata in merito alla gamma dei ...