Stromboli | rientra il livello di allerta ma la protezione civile avvisa | “fenomenologie

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Sulla base dei dati di monitoraggio a oggi disponibili, il Dipartimento della, in stretto raccordo con la struttura didella Regione Siciliana, ha disposto, per il vulcano, il rientro aldiverde, che corrisponde all’attività ordinaria, come previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di. Tale valutazione è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza che per losono l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo) e il Dipartimento Scienza della Terra dell’Università di Firenze. Ildiverde, che prevede parametri di monitoraggio nella norma e un’attività vulcanica di tipoano persistente e di intensità ordinaria, non prevede ...