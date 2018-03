Storie digitali | dal 15 al 17 marzo a Milano incontri con Coez | Rancore e Salvatore

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Nuove culture del web e di successo. Se ne parlerà nella tre giorni milanese di, dal 15 al 172018, all’interno delDigital Week. Il festival ideato e diretto dal cantante/scrittore Antonio Dikele Distefano è gratuito e aperto al pubblico. Pensato per i giovani, ma anche per chi è meno giovane, con l’obiettivo di far conoscere il linguaggio della cultura digitale. Alla Fabbrica del Vapore si terranno una serie dia metà tra una Ted Conference e Che tempo che fa. Un format nuovo ma anche tradizionale: ogni giornata si aprirà con un workshop. A seguire ci saranno glicon i protagonisti del festival: giovedì 15sarà il giorno dedicato al racconto di; venerdì 16 il tema sarà la musica; sabato 17 l’editoria e la promozione. “C’è un fenomeno nuovo e molto vivace che ha caratterizzato i mediae la rete negli ultimi dieci ...