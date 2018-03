Storie dal futuro 

Storie digitali - dal 15 al 17 marzo a Milano incontri con Coez - Rancore e Salvatore Aranzulla : Nuove culture del web e di successo. Se ne parlerà nella tre giorni milanese di Storie digitali, dal 15 al 17 marzo 2018, all’interno del Milano Digital Week. Il festival ideato e diretto dal cantante/scrittore Antonio Dikele Distefano è gratuito e aperto al pubblico. Pensato per i giovani, ma anche per chi è meno giovane, con l’obiettivo di far conoscere il linguaggio della cultura digitale. Alla Fabbrica del Vapore si terranno una serie di ...

Storie bestiali. Vite - amori e curiosità dal mondo animale - Papik Genovesi - Sandro Natalini : Vite, amori e curiosità dal mondo animale Autore: Papik Genovesi, Sandro Natalini Editore: editoriale Scienza Anno: 2017 Pagine: 80 Prezzo: 16,90 euro

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5%. Inter-Napoli 10.7% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.320.000 spettatori pari al 13% di share in onda dalle 22.40 alle 0.15. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e il 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.464.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 ...

Ascolti TV | Domenica 11 marzo 2018. Fazio vince ma non va oltre il 14.6% e 13% - ancora peggio Furore (9.9%). Storie Maledette parte dal 7.5% : Franca Leosini e Sabrina Misseri Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.930.000 spettatori pari al 14.6% di share – in onda dalle 20.38 alle 22.36 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto .000 spettatori pari al 13% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 2.104.000 spettatori ...

Torna "Storie Maledette" - Franca Leosini riparte dal delitto di Avetrana : "Storie Maledette", il programma ideato, scritto e condotto da Franca Leosini, Torna col botto e si prende la prima serata. La sedicesima edizione - in totale tre prime serate straordinarie - si apre...

FRANCA LEOSINI/ Dal Festival di Sanremo a TvTalk : torna in tv Storie Maledette (10 marzo 2018) : FRANCA LEOSINI, Tv Talk: la conduttrice di Storie Maledette sarà tra gli ospiti della puntata odierna del programma di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 11:52:00 GMT)

Franca Leosini - Storie Maledette : dal caso Scazzi alla violenza sulle donne - 'detesto il termine femminicidio' VIDEO : Però, parlando del delicato tema che purtroppo riempie le pagine di cronaca, la giornalista commenta: 'Se c'è un termine che detesto è femminicidio perché dico che la donna è anzitutto è persona, ...

“Storie dal mare” : oltre 22 mila studenti a lezione con Capitan Findus : Un percorso didattico multidisciplinare che spazia tra varie materie, che vanno dalla geografia alla storia, dall’educazione alimentare alle scienze fino all’educazione civica, con giochi e nozioni su territori e tradizioni di tutto il mondo, e con attività mirate a stimolare spirito di squadra, integrazione e rispetto per l’ambiente. Sono questi i contenuti del kit didattico messo a punto da Findus, brand leader nel mercato dei surgelati, che ...

Audio e testo Il circo discutibile di Elio e le Storie tese - il nuovo singolo dal 'testamento discografico' del gruppo : Il circo discutibile di Elio e le storie tese è il secondo singolo che la band rilascia nel 2018 e sarà in rotazione radiofonica da domani mentre è già disponibile in digital download e in streaming ...

Audio e testo Il circo discutibile di Elio e le Storie tese - il nuovo singolo dal “testamento discografico” del gruppo : Il circo discutibile di Elio e le storie tese è il nuovo singolo in radio da domani, venerdì 2 marzo. Il gruppo ha annunciato l'addio alle scene negli scorsi mesi ma ha poi prolungato la sua carriera per un ultimo disco, presentato al Festival di Sanremo attraverso il brano Arrivedorci, e un ultimo tour ai blocchi di partenza. Il circo discutibile di Elio e le storie tese è il secondo singolo che la band rilascia nel 2018 e sarà in rotazione ...

Sexy Wags : quanto ci guadagnano dalle Storie con i calciatori? FOTO e VIDEO : Sì perchè nel mondo odierno essere presenti sui social network può rappresentare una grande fonte di guadagno e spesso e volentieri le 'signore del nostro calcio' hanno profili facebook/instagram/...

Dieci anni di Storie dal Kosovo : Un'economia al palo Nonostante una crescita costante del PIL del 3-4% l'anno dal 2008, tuttavia, l'economia non è mai decollata. Ciò ha portato i tassi ufficiali di disoccupazione al 27% , in realtà ...

San Valentino Stories - dal 14 febbraio al cinema il film sull’amore made in Sud con Gigi e Ross : trama - cast e personaggi : Tre episodi, tre registi, tre storie d'amore: questo è San Valentino Stories, film in uscita proprio il 14 febbraio, una commedia che celebra l'amore. Nato da un'idea di Alessandro Siani, il lungometraggio vede dietro la macchina da presa tre giovani registi napoletani, Antonio Guerriero, Emanuele Palamara e Gennaro Scarpato, e ha come location la città di Napoli e altri splendidi luoghi come Posillipo, Nisida e Pozzuoli. Il primo episodio, ...