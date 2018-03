Stop alle nozze Qualcomm-Broadcast

Atlantia-Acs - Stop alla guerra delle Opa e alleanza per il controllo di Abertis : Atlantia e Acs-Hochtief hanno trovato l’accordo su Abertis.?L’ipotesi è di presentarsi in maniera congiunta alla conquista del gruppo spagnolo. In particolare, verrà costituito un veicolo attraverso cui verrà promossa l’Opa su Abertis e sarà partecipato con quote assai simili dal gruppo italiano e da quello guidato da Florentino Perez. Una formulache sembra piacere al governo di Madrid...

L'Italia del rugby non riscrive la storia In Galles solito Stop : Paolo Bugatto Cardiff Anche da Cardiff la solita sconfitta. E' la sedicesima della serie, 38 a 14 contro i Dragoni di Warren Gatland che per l'occasione ricorre alle seconde linee. Rispetto alle prime ...

Dazi - Coldiretti : ora Stop alle sanzioni alla Russia dopo 4 anni : dopo quasi 4 anni i cambiamenti del quadro internazionale impongono un tempestivo ripensamento delle sanzioni economiche decise nei confronti della Russia dall’Unione Europea che non puo’ sopportare il moltiplicarsi dei fronti di scontro commerciale: lo rileva Coldiretti nel sottolineare che scadono a giugno le misure varate dall’Unione Europea nei confronti del Paese di Vladimir Putin sotto la spinta degli Stati Uniti che hanno ...

Venezia - in tribunale mancano giudici e personale : “Stop per sei mesi alle udienze preliminari” : Non ci sono giudici, manca il personale, e il presidente del tribunale di Venezia assume una decisione drastica. Stop per sei mesi alle udienze preliminari, ovvero per la comparsa di imputati, difensori e parti lese davanti al giudice che esamina richieste di rinvio a giudizio o di riti alternativi. Il provvedimento del presidente Manuela Farini non è immediatamente esecutivo, ma dovrà passare al vaglio del consiglio giudiziario e poi del ...

Coldiretti - dazi : lo Stop alle importazioni di bourbon whiskey vale 25 milioni : Le importazioni di bourbon whiskey statunitense in Italia valgono 25 milioni di euro nel 2017, il prodotto agroalimentare piu’ colpito dalle misure di ritorsione che sta valutando l’Unione Europea. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sull’impatto sugli italiani della guerra commerciale che si sta scatenando dopo l’annuncio dell’imposizione di dazi sull’acciaio da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Insieme ad ...

NME - Stop alle pubblicazioni : dalla prossima settimana solo on line : 07 mar 2018 - stop alle pubblicazioni per il New Musical Express, tra le riviste musicali più popolari al mondo. Time Inc., editore del settimanale britannico, ha annunciato che quello uscito questa settimana sarà l'ultimo numero cartaceo della rivista: a...

Governo - Di Maio a caccia di alleati ma Renzi Stoppa la minoranza del Pd : «Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, a partire dall'individuazione delle figure di garanzia per le due Presidenze delle Camere»: nella sua prima dichiarazione...

Maltempo : domani Stop alle attività dell’Università di Bologna : Dopo le ordinanze dei sindaci sul Maltempo, domani sono sospese le attività didattiche nelle sedi dell’Università di Bologna: oltre che nel capoluogo, anche nei campus di Cesena, Forlì e Ravenna. Per il campus di Rimini si attendono le decisioni dell’autorità cittadina. Lo riferisce una nota dell’Alma Mater. L'articolo Maltempo: domani stop alle attività dell’Università di Bologna sembra essere il primo su Meteo Web.

Dal drink al mare - Stop alle cannucce : Cinquecento anni: è il tempo necessario a smaltire una sola cannuccia di plastica, quella che utilizziamo per pochi minuti per bere ma destinata invece a restare nell’ambiente per un tempo lunghissimo e che in Europa figura tra i primi 5 rifiuti raccolti sulle coste. In tutto il mondo si utilizzano più di un miliardo di cannucce al giorno; solo negli Stati Uniti, secondo i dati della Plastic Pollution Coalition, ogni giorno se ne consumano ...

Dal drink al mare - Stop alle cannucce : In tutto il mondo si utilizzano più di un miliardo di cannucce al giorno; solo negli Stati Uniti, secondo i dati della Plastic Pollution Coalition, ogni giorno se ne consumano 500 milioni; a Londra, ...

Dal drink al mare - Stop alle cannucce : In tutto il mondo si utilizzano più di un miliardo di cannucce al giorno ; solo negli Stati Uniti, secondo i dati della Plastic Pollution Coalition, ogni giorno se ne consumano 500 milioni; a Londra, ...

Contratti - più spazio alle intese aziendali e Stop agli accordi in dumping : Un'intesa che vuole rilanciare la contrattazione e il ruolo delle parti sociali, ammaccato negli ultimi anni, e in questa chiave gioca d'anticipo per mettere in fuorigioco l'ipotesi di un salario ...

Maltempo - allerta neve a Firenze : Stop ai mezzi pesanti dalle 22 : Divieto di circolazione per i mezzi pesanti, con massa superiore a 7.5 tonnellate, su tutta la rete viaria della provincia di Firenze, fuori dai centri abitati, a partire dalle 22.00 di stasera, 28 febbraio, fino a ”cessate esigenze”. Lo ha deciso il prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida per le previsioni meteo avverse. ”Ritenuto che la situazione di criticità meteorologica che interesserà gran parte di questo territorio ...

Stop ai treni per l'allerta neve : piano emergenza "grave" al Centro-Nord : Alla luce dell'allerta meteo emanata dalla Protezione Civile che prevede neve e ghiaccio in Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto...