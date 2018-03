Stephen Hawking | morto lo scienziato che studiò le origini dell’universo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 marzo 2018) È, l’astrofisico più famoso al mondo. Aveva 76 anni. Non era solo uno, ma un’icona. Colpito appena ventenne dalla Sla, gli erano stati dati appena due anni di vita. Ha invece avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Tra i suoi lavori più importanti, c’è lo studio dei buchi neri. Si è spento nella notte tra martedì e mercoledì nella sua casa di Cambridge. La notizia è stata data dai suoi tre figli: “I suoi lavori vivranno ancora per molti anni dopo la sua scomparsa – hanno scritto – Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo”. Oltre alle scoperte legate ai buchi neri, ha dedicato buona parte della sua ...