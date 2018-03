Stephen Hawking morto | le dieci frasi più celebri dello scienziato inglese

ilfattoquotidiano

: Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - repubblica : Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - RaiNews : È morto Stephen #Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo ?… - Agenzia_Ansa : E' morto a 76 anni lo scienziato Stephen #Hawking -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) L’astrofisico, scomparso all’età di 76 anni, era noto per le osservazioni filosofiche sulla vita oltre che sulla scienza. Ecco alcune delle suepiù. SUL PERCHÉ DELL’ESISTENZA DELL’UNIVERSO – Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremmo la mente di Dio. SULLA SUA MALATTIA – Le mie aspettative sono state ridotte a zero quando avevo 21 anni. Da allora, tutto è un bonus. Ho vissuto cinque decadi in più di quanto predetto dai medici. Ho provato a fare buon uso del mio tempo. Poiché ogni giorno può essere l’ultimo, voglio sfruttarne ogni minuto. SU DIO – Non è necessario invocare l’intervento di Dio per accendere l’interruttore e far partire l’Universo. SULLATÀ – Lo svantaggio della miatà è che non ...