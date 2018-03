Stephen Hawking | l' icona mediatica dietro la stella della cosmologia

Stephen Hawking - ciò che c'è da sapere dalla A alla Z : In occasione della morte del grande astrofisico Stephen Hawking, ecco una serie di cose da sapere sul grande scienziato dei buchi neri

Morto Stephen Hawking - Carlo Rovelli : «Il suo amore per la vita mi ha affascinato come i suoi libri» : ... e ciononostante ha continuato per decenni a pensare, viaggiare e scrivere; ha saputo parlare a un pubblico vastissimo nel mondo intero in un linguaggio che incanta, mostrando a tutti le meraviglie ...

Morto Stephen Hawking - l'astrofisico della "teoria del tutto" : La Sla ha costretto il grande astrofisico sulla sedia a rotelle per gran parte della sua vita. Elaborò teorie sui buchi neri e la sua carriera ha ispirato film come "La teoria del tutto" SCHEDA Buchi ...

Stephen Hawking - ciò che c’è da sapere dalla A alla Z : Stephen Hawking ci ha lasciati oggi all’età di 76 anni, ma la sua eredità scientifica e non continuerà a ispirarci. Ecco una serie di punti, dalla A alla Z, che dovreste conoscere su Hawking. Astrofisica e cosmologia Sono le dimensioni scientifiche dove, da sempre, si muoveva Hawking e dove, grazie alle sue intuizioni, ci ha regalato i suoi contributi più grandi. La sua missione, comprendere le leggi che descrivono l’Universo, quasi a ...

Stephen Hawking morto - il cordoglio sui social network. Dalla Nasa alla serie The Big Bang Theory : “Hai ispirato il mondo” : Stephen Hawking è scomparso a 76 anni. Non era solo uno scienziato, ma un’icona. Colpito appena ventenne Dalla Sla, gli erano stati dati due anni di vita. Ha invece avuto una delle esistenze più straordinarie del Novecento. La malattia non gli aveva impedito di studiare e diventare uno dei maggiori scienziati a livello mondiale. Sui social il cordoglio di tanti scienziati, tanti attori e attrici, ma anche tante persone comuni che seguivano ...

Addio a Stephen Hawking : “Un raro esempio di come il pensiero di un essere umano sia trascendentale” : “Stephen è stato senza dubbio uno tra i più autorevoli scienziati al mondo“: lo ha dichiarato Nichi D’Amico, presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, in riferimento alla scomparsa del celeberrimo astrofisico Stephen Hawking. “Le sue indagini e le sue eccezionali doti intellettuali ci hanno permesso di gettare una nuova luce sull’universo. E’ anche grazie a lui e alla sua incessante attività di ...

Chi era Stephen Hawking - l'uomo delle stelle : Ma l'astrofisico non si è mai arreso, ha sempre mantenuto in attività la mente, tanto da diventare, negli anni, uno dei pochi pazienti al mondo affetti da questa malattia a vivere così a lungo. ...