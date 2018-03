Stephen Hawking | la collaborazione con i Pink Floyd Il genio della scienza era anche una

I 5 libri di Stephen Hawking da leggere assolutamente : Uno come Stephen Hawking, astrofisico di fama mondiale scomparso oggi all'età di 76 anni (ironia della sorte: è morto nel giorno del compleanno di Albert Einstein) , diceva quello che pensava nonostante le difficoltà impostegli dalla sua malattia, un'atrofia muscolare progressiva che lo portò ad esprimersi e a comunicare solo e soltanto grazie a un sintetizzatore vocale ideato appositamente per lui. Grazie a quella ...

Perché Stephen Hawking è entrato nella cultura pop : Non si sarebbe perso la festa per nulla al mondo Perché Hawking sapeva di essere il protagonista di un'avventura esistenziale eccezionale: "A parte la sfortuna di contrarre la mia malattia - diceva - ...

Stephen Hawking è morto - lo scienziato aveva 76 anni : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo brillante humor, hanno ispirato molti nel mondo'. Hawking soffriva di sclerosi laterale amiotrofica che lo ha costretto sulla sedia a rotelle per ...

Stephen Hawking e il gesto di rendere disponibile alla lettura gratuita la sua tesi di laurea originale del 1966 : ecco dove trovarla : Nella lista dei leggendari geni della scienza, Stephen Hawking è sicuramente vicino alla vetta, se non direttamente davanti a tutti gli altri. Se qualche volta vi siete chiesti come sarebbe spiare nella sua mente, dall’ottobre 2017 la tesi di laurea originale del 1966 di Stephen Hawking, allora solo 24enne, è disponibile alla lettura online gratuita nel sito web dell’University of Cambridge, presso cui Hawking ha studiato. Da quando è ...

Addio a Stephen Hawking - genio del big bang : E' considerato una delle menti più brillanti della scienza moderna, autore di molte scoperte: dalla teoria spazio- tempo alle radiazioni dei buchi neri -

Addio all’astrofisico Stephen Hawking - il ricordo di Battiston (ASI) : “La sua forza - la sua intelligenza ed il suo coraggio sono stati uno stimolo per tutti noi” : Il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston, ricostruisce il suo incontro con il grande fisico Stephen Hawking, scomparso oggi all’età di 76 anni: era il 2009 ed il luogo era il Cern. “In un certo senso?- racconta Battiston – nell’uomo Hawking venivano amplificati due aspetti della specie umana: da una parte la sua fragilità all’interno dell’immensità che ci circonda, dall’altra ...

Addio al genio Stephen Hawking : creò anche il codice per il rigore perfetto : Per molti la sua malattia è stata esibita dal mondo scientifico oltre il suo reale apporto, ma Hawking è riuscito a trasformare con grande sense of humor queste critiche avvicinando la gente comune ...

Rete 4 - cambio di programmazione : per la scomparsa di Stephen Hawking - in onda La teoria del tutto : Si è spento oggi all’età di 76 anni, nella sua casa di Cambridge, il famoso astrofisico Stephen Hawking. Grande mente e grande uomo, lo scienziato era da molto tempo malato di Sla, diagnosticata all’età di 21 anni. Per omaggiarlo, Rete 4 trasmetterà il film La teoria del tutto, che andrà in onda al posto di Senza tregua 2. E’ morto Stephen Hawking, l’astrofisico de “la teoria del tutto” E’ morto oggi, 14 ...

Addio all’astrofisico Stephen Hawking| : «È stato un grande scienziato e un uomo straordinario il cui lavoro continuerà a vivere per anni», sono le parole dei tre figli di Hawking|

Addio a Stephen Hawking : icona della scienza - creò il codice del rigore perfetto : ... ma Hawking è riuscito a trasformare con grande sense of humor queste critiche avvicinando la gente comune alla scienza. Le parodie sul suo personaggio non si sono sprecate: dai The Simpson fino a ...