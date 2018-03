Stephen Hawking | il neurologo | “55 anni con la Sla è un caso raro”

'Can you hear me? Mi sentite là fuori?' Addio a Stephen Hawking : La sua teoria, chiamata successivamente 'radiazione di Hawking', ha fatto di lui una star della scienza. Anni dopo Hawking sostenne che i buchi neri non hanno ' punti di non ritorno ' e che uno dei ...

Addio a Stephen Hawking - lo scienziato più iconico della nostra generazione : Il fisico britannico Stephen Hawking è morto oggi all'età di 76 anni nella sua casa di Cambridge. I figli Lucy, Robert e Tim hanno immediatamente rilasciato una dichiarazione confermando la morte del padre: "Era uno scienziato e un uomo straordinario. Il suo coraggio e la sua perseveranza hanno ispirato persone in tutto il mondo. Una volte disse, non sarebbe molto un universo se non fosse la casa delle persone che ami. Ci mancherà ...

Roma - quando Stephen Hawking al Gemelli disse : 'Qui lavorate bene' : 'I think you did well' disse, anzi scrisse, Stephen Hawking, congedandosi dagli specialisti del Policlinico Gemelli nel dicembre del 2016. Lo scienziato inglese dicendo più o meno 'penso che abbiate ...

In ricordo di Stephen Hawking : A cura del prof. Giancarlo Setti, professore ordinario presso l'Università di Bologna e componente della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei LinceScrivere di Stephen Hawking a poche ore dalla notizia del suo decesso, quando le emozioni ti assalgono e rivedi un pezzo della tua vita, è difficile. Ho conosciuto Steve, perché così famigliarmente lo si chiamava, nel lontano settembre 1967 ...

'Stephen Hawking era tormentato dalle domande radicali - dall'esistenza di Dio' : Stephen Hawking, il più grande astrofisico vivente morto mercoledì a Cambridge, "era un uomo colpito e interrogato dalle domande ultime e chissà, forse pure tormentato da queste", dice al Foglio Marco ...

Stephen Hawking era uno scienziato - non un meme motivazionale : Da ricercatore pluripremiato è stato trasfigurato in una specie di bambino del Terzo Mondo in fin di vita utilizzato dalle madri per costringere i propri figli a mangiare gli asparagi. Gli attivisti ...

Stephen Hawking e 'La teoria del tutto' : stasera il film su Rete 4 : Su Rete 4, questa sera alle 21.15 va in onda La teoria del tutto, il film che racconta la vita difficile e straordinaria al tempo stesso, del grande astrofisico , e icona pop della scienza moderna, ...

Stephen Hawking - su Infinity la scienza e il cinema nella vita del grande scienziato : Stephen Hawking , fisico teorico tra i più importanti al mondo e fra gli scienziati più noti anche al mondo del cinema e della serialità televisiva, ci ha lasciato oggi all'età di 76 anni. Per ...

Ricordando Stephen Hawking - icona della scienza moderna : Ecco alcuni numeri, tre trattati scientifici a tema, sette saggi sulla scienza dell'universo, una autobiografia, una raccolta delle lezioni universitarie e ben quindici produzioni cinematografiche. ...

Cosa deve la Scienza a Stephen Hawking : Il più grande pericolo per la conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione di conoscere , tutto, … Quella sopra è un aforisma di Stephen Hawking, morto oggi, 14 Marzo 2018. Questo breve post - ...

Stephen Hawking - sognava di superare Einstein e scommetteva enciclopedie di baseball con il premio Nobel Thorne : Stephen Hawking, scomparso nella notte all’età di 76 anni, è stato molto più di uno scienziato rivoluzionario. Forse dopo Albert Einstein nessuno studioso ha saputo colpire così tanto l’immaginario collettivo. Con le sue parole, con le sue riflessioni, su Dio o gli alieni, condite sempre da un’ironia fuori dal comune. A chi si lasciava vincere dalla depressione diceva scherzando: “Se ti senti in un buco nero, sappi che c’è una via d’uscita”. Il ...

Scomparsa Stephen Hawking - commento del presidente ASI Battiston : Roma, 14 mar. , askanews, 'Mi ricordo dell'incontro con Stephen Hawking al CERN, nel 2009 quando ha visitato il nostro esperimento AMS, ora sulla ISS, dedicato alla ricerca dell'antimateria e della ...

Stephen Hawking : Redmayne - Cumberbatch e il mondo di Hollywood ricordano lo scienziato : https://t.co/xUmm2qIAiN " John Oliver , @iamjohnoliver, March 14, 2018 Home News Stephen Hawking: Redmayne, Cumberbatch e il mondo...

La Teoria del tutto : 7 cose da sapere su Stephen Hawking : Breve storia del tempo', che ha superato le 9 milioni di copie vendute in tutto il mondo. 7. Tra TV e cinema Non solo scienza. Stephen Hawking è diventato una star mediatica entrando nel piccolo e ...