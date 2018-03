Stephen Hawking | il gigante che non ha potuto portare sulle spalle nessuno

Stephen Hawking - addio all’astrofico che viene voglia di chiamare per nome : dai Pink Floyd a Futurama - (anche) icona pop indimenticabile : C’è questa scena di Star Trek: Next Generation nella quale l’ologramma di Stephen Hawking gioca a carte con Isaac Newton e Albert Einstein. Una scena che, a guardarla oggi, fa venir voglia di alzare gli occhi al cielo e guardare le stelle. Così, per salutare questi tre signori che oltre a una partita a carte condividevano le stesso quoziente di intelligenza, 160 o 165. E per salutare in particolar modo Einstein, del quale ricorre ...

Le 10 frasi di Stephen Hawking che hanno ispirato il mondo : "Stephen Hawking è una stella tornata nel cosmo". È questo uno degli omaggi che la rete ha reso al fisico morto all'età di 76 anni. Ma nella storia dello straordinario divulgatore scientifico resteranno più le sue frasi, che l'hanno reso celebre in tutto il mondo.A partire dal monito che aveva affisso sulla porta del suo studio all'Università di Cambridge: "Ricorda di guardare in alto alle stelle, e non ai tuoi ...

Stephen Hawking - le 10 frasi più celebri del genio dell'astrofisica : Nonostante la sua malattia lo avesse costretto a parlare tramite un sintetizzatore, al geniale scienziato non mancava certo l'eloquio. Ecco una raccolta di dieci delle sue frasi più memorabili per ...

Stephen Hawking - come la pensava sull'incontro tra esseri umani e alieni : L'idea che ci fosse vita nell'universo ha spesso incrociato la lunga e intensa attività di ricerca dell'astrofisico Stephen Hawking, morto a oggi a 76 anni. Un'idea dalla quale lo stesso scienziato aveva provato a mettere in guardia l'umanità, ritenendo il potenziale incontro "molto pericoloso". Nel

Stephen Hawking - il cosmologo con un film da Oscar che amava frequentare i cartoon : Con la sua scomparsa Stephen Hawking lascia un buco nel cuore non solo di chi frequenta temi come l’astrofisica e la scienza in generale. Figurando infatti tra gli scienziati che hanno saputo divulgare il proprio sapere anche con ironia e flirtando con la cultura di massa, è riuscito a dire qualcosa a tutti anche nei luoghi di svago e leggerezza. Con un mix di sarcasmo e autoironia inimitabili. Il tutto godendo in vita (cosa rarissima) di ...

"Stephen Hawking lascia una grande eredità umana - ma non scomodiamo Einstein". Intervista a Piergiorgio Odifreddi : "Riconosciamoli la sua grande eredità: la gioia per la vita. Ma non paragoniamolo ad Einstein, sarebbe davvero troppo". Piergiorgio Odifreddi – matematico, divulgatore scientifico, saggista – commenta con Huffpost la morte a 76 anni di Stephen Hawking, "un ottimo scienziato, un grandissimo divulgatore scientifico, ma forse troppo glorificato: un martire scientifico, esibito perché gli altri volevano vederlo".Che cosa ci ...

La teoria del tutto - il film su Stephen Hawking : La vita e la carriera del celebre astrofisico hanno ispirato il film di Marsh, adattamento della biografia scritta dall'ex moglie SCHEDA Buchi neri e teoria del tutto: chi era l'erede di Einstein

11 cose per cui ricorderemo per sempre Stephen Hawking : «Uno, ricordatevi sempre di guardare le stelle, non i piedi. Due, non rinunciate al lavoro: il lavoro dà significato e scopo alla vita, che diventa vuota senza di esso. Tre, se siete abbastanza fortunati a trovare l’amore, ricordatevi che è lì e non buttatelo via». Stephen Hawking era maestro di vita oltre che di scienza. Una vita che l’astrofisico britannico morto nella notte fra il 13 e il 14 marzo ha vissuto appieno. La considerava un dono. ...

Stephen Hawking - ciò che c'è da sapere dalla A alla Z : In occasione della morte del grande astrofisico Stephen Hawking, ecco una serie di cose da sapere sul grande scienziato dei buchi neri

Morto Stephen Hawking - dalla Nasa ai vip il cordoglio su Twitter : «Ricordate di guardare le stelle, non i vostri piedi». Lo citano, lo ricordano nelle sue frasi più famose. Lo celebrano. Su Twitter il cordoglio del mondo della scienza e non solo per la scomparsa di Stephen Hawking . «Ci ha dimostrato che non ci sono limiti per raggiungere i nostri sogni», twitta l'Agenzia Spaziale Europea «Senza imperfezioni, niente ...

Stephen Hawking - quando l’astrofisico sperimentò l’assenza di gravità : “Come Superman”. Il videotributo della Nasa : Anche l’ente spaziale americano, la Nasa, ha reso omaggio a Stephen Hawking, l’astrofisico morto a 76 anni. “Un ambasciatore della scienza” lo ha definto in un tweet. Su Facebook la Nasa ha allegato anche un videotributo. in cui lo scienziato ricorda quando, nel 2007, ebbe la possibilità di sperimentare l’assenza di gravità su un Boieng 727. “Chi mi conosce bene disse che non mi aveva mai visto sorridere così ...

Stephen Hawking - l'icona mediatica dietro la stella della cosmologia : La notizia della morte di Stephen Hawking, uno degli scienziati più brillanti del secolo, ha già fatto il giro del mondo. Hawking è stato un cosmologo, fisico e matematico ma soprattutto è stato un'icona della scienza per anni. Chi non ha mai visto una sua immagine? Ma perché è così famoso?Da un punto di vista meramente scientifico Stephen Hawking ha proposto delle teorie sui buchi neri che sono ...

Morto Stephen Hawking - Carlo Rovelli : «Il suo amore per la vita mi ha affascinato come i suoi libri» : ... e ciononostante ha continuato per decenni a pensare, viaggiare e scrivere; ha saputo parlare a un pubblico vastissimo nel mondo intero in un linguaggio che incanta, mostrando a tutti le meraviglie ...

Morto Stephen Hawking - l'astrofisico della "teoria del tutto" : La Sla ha costretto il grande astrofisico sulla sedia a rotelle per gran parte della sua vita. Elaborò teorie sui buchi neri e la sua carriera ha ispirato film come "La teoria del tutto" SCHEDA Buchi ...