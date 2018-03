Stephen Hawking | gli scatti di una vita straordinaria

Dai Pink Floyd ai Simpson - passando per The Big Bang Theory : Stephen Hawking - icona pop della scienza moderna : 1/44 LaPresse/AFP ...

Morte Stephen Hawking - quando il professore a Cambridge ci avvertiva sugli alieni : 'Ci tratterebbero come Cristoforo Colombo trattò gli ... : ... "Avrebbero per noi lo stesso interesse che noi abbiamo per i batteri, e se ci andasse bene ci tratterebbero come Cristoforo Colombo trattò gli indigeni che incontrò nel nuovo mondo" e per questo ...

Stephen Hawking e il suo ultimo desiderio : la formula dei buchi neri incisa sulla lapide : Stephen Hawking, l'astrofisico di fama mondiale morto a 76 anni, aveva chiare le ultime volontà: avere la sua equazione incisa sulla sua tomba.La cosiddetta equazione di Hawking dimostra che i buchi neri possano evaporare, presentando proprietà termiche. In altre parole, l'equazione scoperta nel 1974 afferma che i buchi neri non siano "del tutto neri" e che possano emettere una debole radiazione elettromagnetica.Stephen Hawking ...

Stephen Hawking - il miglior ricordo nel Giorno del Pi greco : “Ricordatevi di guardare verso le stelle e non giù verso i vostri piedi” : 1/9 ...

Le frasi di StephenHawking dalla 'vita tragica ma divertente' a 'l illusione della conoscenza' : Hawking era noto per le osservazioni filosofiche, non solo sulla scienza ma anche sulla vita. Ecco alcune delle sue frasi e affermazioni più celebri LEGGI L'ARTICOLO / IL RITRATTO L'EREDE DI EINSTEIN ...

Morto Stephen Hawking - l astrofisico che studiò le origini del cosmo : Secondo Declan Fahy, un professore di scienza della comunicazione che si occupa di scienziati che si trasformano in celebrità e in intellettuali, fu 'un contributo distintivo alla cosmologia proprio ...

Addio a Stephen Hawking - il teorico dei buchi neri : Nel 1979 lo scienziato ottiene la cattedra lucasiana di matematica dell'università di Cambridge, la stessa dove si era seduto Isaac Newton, e nel 1988 scrive uno dei libri di scienza divulgativa più ...

È morto Stephen Hawking - a 76 anni Lo scienziato della «teoria del tutto» Le mogli - i Pink Floyd : le 6 cose che (forse) non sapete su di lui : L’astrofisico di fama mondiale Stephen Hawking è morto all’età di 76 anni. Lo afferma un portavoce della sua famiglia. È morto nella sua abitazione a Cambridge. Ha convissuto per oltre 55 anni con una malattia invalidante

La teoria del tutto : Stephen Hawking - l'amore - il tempo... 5 cose da sapere : "Lui ha illuminato la fisica per il mondo; in tutta la sua opera c'è un senso di profondità che è accresciuto dalla condizione fisica dello stesso Stephen, che gli permetteva di comporre le sue ...

Stephen Hawking - genio dell'universo. Chi è e i suoi successi : Stephen Hawking è nato a Oxford il 8 gennaio 1942. A soli 21 anni gli venne diagnosticata una malattia degenerativa dei motoneuroni. Ufficialmente la diagnosi gli lasciava solo due anni di vita. All'...

morto Stephen Hawking - a 76 anni Lo scienziato della «teoria del tutto» Le mogli - i Pink Floyd : le 6 cose che - forse - non sapete su di lui : Hawking in una sua opera sostiene che l'universo non è stato creato da Dio e che scienza e religione non sono conciliabili, anzi sono in contraddizione ma alla fine la scienza avrà il sopravvento: «C'...

Stephen Hawking è morto/ Un anno fa disse : “La terra è troppo piccola - ci stiamo autodistruggendo” : È morto lo scienziato Stephen Hawking celebre per gli studi sull'origine dell'universo e i buchi neri. Nel 2014 gli fu dedicato il film 'La teoria del tutto': lo scontro con la religione(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:07:00 GMT)

Stephen Hawking e quelle incredibili coincidenze con Einstein - Newton - Galileo e il Giorno del Pi greco : 1/28 ...

Stephen Hawking - ecco perché il suo lavoro è importante : Le sue teorie cosmologiche hanno aiutato a svelare i misteri dell'universo e la loro divulgazione ha affascinato il grande pubblico