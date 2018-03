Stephen Hawking era uno scienziato | non un meme motivazionale

Cosa deve la Scienza a Stephen Hawking : Il più grande pericolo per la conoscenza non è l'ignoranza, ma l'illusione di conoscere , tutto, … Quella sopra è un aforisma di Stephen Hawking , morto oggi, 14 Marzo 2018. Questo breve post - ...

Stephen Hawking - sognava di superare Einstein e scommetteva enciclopedie di baseball con il premio Nobel Thorne : Stephen Hawking , scomparso nella notte all’età di 76 anni, è stato molto più di uno scienziato rivoluzionario. Forse dopo Albert Einstein nessuno studioso ha saputo colpire così tanto l’immaginario collettivo. Con le sue parole, con le sue riflessioni, su Dio o gli alieni, condite sempre da un’ironia fuori dal comune. A chi si lasciava vincere dalla depressione diceva scherzando: “Se ti senti in un buco nero, sappi che c’è una via d’uscita”. Il ...

La Teoria del tutto : 7 cose da sapere su Stephen Hawking : Breve storia del tempo', che ha superato le 9 milioni di copie vendute in tutto il mondo. 7. Tra TV e cinema Non solo scienza. Stephen Hawking è diventato una star mediatica entrando nel piccolo e ...

Stephen Hawking : ecco perché non hai mai vinto il Premio Nobel per la Fisica : Stephen Hawking, morto oggi all’età di 76 anni nella sua casa a Cambridge, è stato uno degli astrofisici più influenti della storia di tutti i tempi, considerato da molti come il genio di un’intera generazione. Autore di “A Brief History of Time”, Hawking è stato una leggenda vivente nel campo della cosmologia. Era famoso soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sulla relatività, che hanno rivoluzionato il modo di vedere e studiare ...