Stephen Hawking | ecco perché non hai mai vinto il Premio Nobel per la Fisica

meteoweb.eu

: È morto Stephen #Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo ?… - RaiNews : È morto Stephen #Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo ?… - repubblica : Morto l'astrofisico Stephen Hawking, il celebre astrofisico che studiò le origini dell'universo - franzrusso : Addio a Stephen #Hawking, grande scienziato che ci ha aiutato a conoscere meglio l'Universo. : 'Dio può esistere,… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018), morto oggi all’età di 76 anni nella sua casa a Cambridge, è stato uno degli astrofisici più influenti della storia di tutti i tempi, considerato da molti come il genio di un’intera generazione. Autore di “A Brief History of Time”,è stato una leggenda vivente nel campo della cosmologia. Era famoso soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sulla relatività, che hanno rivoluzionato il modo di vedere e studiare l’universo. Il suo lavoro con Sir Roger Penrose sulla teoria generale della relatività di Einstein ha dimostrato che c’è stato un inizio per lo spazio e il tempo, il Big Bang, e una fine, attraverso i buchi neri. Tuttavia, nonostante la sua fama e il suo impatto sullateorica,in tutta la sua vita non ha mai ricevuto ilpiù prestigioso del suo campo. Quindi,uno dei pionieri più iconici della scienza non ha mai...