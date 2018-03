Stephen Hawking è morto | lo scienziato aveva 76 anni

morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il suo coraggio e la sua perseveranza, insieme al suo essere brillante e al suo umorismo, hanno ispirato persone in tutto il mondo", hanno scritto Lucy, Robert e Tim, i figli di Hawking, in un ...

È morto Stephen Hawking. Addio a un'icona della scienza che ha cambiato la nostra idea dell'Universo : Il grande fisico era nato a Oxford l'8 gennaio del 1942. E' noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'Universo. Gli erano stati dati appena due anni di vita quando nel aveva 21 per via della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica)

Cosa c'era prima del Big Bang? La risposta di Stephen Hawking : Stephen Hawking sostiene la teoria per cui non ci fosse un tempo prima dell'inizio del tempo. O meglio, che il tempo prima esistesse in forma diversa

Cosa c’era prima del Big Bang? La risposta di Stephen Hawking : (Foto: Jemal Countess / Stringer / Getty Images) Cosa c’era prima del Big Bang? Una domanda certamente complicata e quasi filosofica. Perché, posta in un’altra forma, equivale a chiedersi Cosa ci fosse prima dell’inizio del Tempo, o almeno prima dell’istante in cui ha cominciato ad avere senso la nostra definizione di tempo. A provare a dare una risposta è stato, nel corso della trasmissione Star Talk, Stephen Hawking, ...

Stephen Hawking - messaggio a chi è malato di depressione : “Se ti senti in un buco nero - sappi che c’è una via d’uscita” : Un discorso pronunciato lunedì dal palco del Reith Lecture al Royal Institute di Londra davanti a 400 persone per festeggiare il suo 76esimo compleanno. E oltre a ricordare i risultati dei suoi studi e quanto ha raggiunto nella vita, il cosmologo Stephen Hawking parla anche di depressione. “Il messaggio di questo mio discorso è che i buchi neri non sono così neri come immaginiamo. Non si tratta di prigioni eterne, come si pensava un tempo. ...