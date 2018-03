Stephen Hawking è morto | lo scienziato aveva 76 anni

Addio - Stephen Hawking : Hawking , uno degli scienziati più famosi al mondo, nacque a Oxford l'8 gennaio del 1942. A 17 anni si iscrisse alla University College della città, laureandosi in fisica cum laude in appena tre anni "...

È morto Stephen Hawking : Aveva 76 anni ed era uno degli scienziati più celebri al mondo, famoso soprattutto per le sue ricerche sui buchi neri The post È morto Stephen Hawking appeared first on Il Post.