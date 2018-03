Stephen Hawking | dalla Nasa ai vip il cordoglio su Twitter

Stephen Hawking e quelle incredibili coincidenze con Einstein - Newton - Galileo e il Giorno del Pi greco : 1/28 ...

Stephen Hawking - ecco perché il suo lavoro è importante : Le sue teorie cosmologiche hanno aiutato a svelare i misteri dell'universo e la loro divulgazione ha affascinato il grande pubblico

Stephen Hawking - il ricordo Carlo Rovelli : «Il suo amore per la vita mi ha affascinato come i suoi libri» : Moltissimi dei giovani scienziati che ho incontrato nel corso della mia vita sono arrivati alla scienza perché da ragazzi si sono fatti affascinare dai libri di Stephen Hawking. Questo, più di ogni altra cosa è stato Stephen Hawking: un personaggio unico, la cui particolarissima traiettoria ha ...

E’ morto Stephen Hawking - l’uomo della “teoria del tutto” : “Per quanto la vita possa sembrare cattiva, dove c’è vita c’è speranza” Stephen Hawking ROMA – E’ morto nella sua casa di Cambridge Stephen Hawking, astrofisico di fama mondiale che ha rivoluzionato la moderna cosmologia. Aveva 76 anni, 55 dei quali trascorsi convivendo con una malattia debilitante, che ha invalidato il suo corpo, ma non […] L'articolo E’ morto Stephen Hawking, l’uomo della “teoria del tutto” proviene da NewsGo.

È morto Stephen Hawking - l'astrofisico che studiò le origini dell'universo : Cosmologo, fisico, matematico e astrofisico: parliamo di Stephen Hawking, uno fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo. I s... Continua a leggere su radio 105

Stephen Hawking - lo scienziato entrato nella cultura pop : le reazioni social : Ogni morte celebre genera cordoglio sui social network , ma la scomparsa di Stephen Hawking ha unito personaggi fra di loro molto diversi. Perché il fisico scomparso aveva instillato l'idea della ...

Stephen Hawking - addio a un’icona pop indimenticabile : dai Pink Floyd a Futurama - l’astrofico che viene voglia di chiamare per nome : C’è questa scena di Star Trek: Next Generation nella quale l’ologramma di Stephen Hawking gioca a carte con Isaac Newton e Albert Einstein. Una scena che, a guardarla oggi, fa venir voglia di alzare gli occhi al cielo, verso le stelle. Così, per salutare questi tre signori che oltre a una partita a carte fantastica condividevano le stesso quoziente di intelligenza, 160 o 165. E per salutare in particolar modo Einstein, del quale ...

Stephen Hawking - il gigante che non ha potuto portare sulle spalle nessuno : C’è una persona che ha esplorato l’universo, ha visto i suoi oggetti più esoterici, ha fatto cambiare colore ai buchi neri, usando come veicolo spaziale la sua sedia a rotelle. Un gigante della fisica che non poteva portare sulle sue spalle nessuno. Capace di percorrere milioni di anni luce senza mai abbandonare il suo incredibile spazio mentale, capace com’era di muovere solo gli occhi e forse un dito. Non è più. Ieri, mercoledì 13 marzo, il ...

Le 10 frasi di Stephen Hawking che hanno ispirato il mondo : "Stephen Hawking è una stella tornata nel cosmo". È questo uno degli omaggi che la rete ha reso al fisico morto all'età di 76 anni. Ma nella storia dello straordinario divulgatore scientifico resteranno più le sue frasi, che l'hanno reso celebre in tutto il mondo.A partire dal monito che aveva affisso sulla porta del suo studio all'Università di Cambridge: "Ricorda di guardare in alto alle stelle, e non ai tuoi ...

Stephen Hawking - le 10 frasi più celebri del genio dell'astrofisica : Nonostante la sua malattia lo avesse costretto a parlare tramite un sintetizzatore, al geniale scienziato non mancava certo l'eloquio. Ecco una raccolta di dieci delle sue frasi più memorabili per ...

Stephen Hawking - come la pensava sull'incontro tra esseri umani e alieni : L'idea che ci fosse vita nell'universo ha spesso incrociato la lunga e intensa attività di ricerca dell'astrofisico Stephen Hawking, morto a oggi a 76 anni. Un'idea dalla quale lo stesso scienziato aveva provato a mettere in guardia l'umanità, ritenendo il potenziale incontro "molto pericoloso". Nel

Stephen Hawking - il cosmologo con un film da Oscar che amava frequentare i cartoon : Con la sua scomparsa Stephen Hawking lascia un buco nel cuore non solo di chi frequenta temi come l’astrofisica e la scienza in generale. Figurando infatti tra gli scienziati che hanno saputo divulgare il proprio sapere anche con ironia e flirtando con la cultura di massa, è riuscito a dire qualcosa a tutti anche nei luoghi di svago e leggerezza. Con un mix di sarcasmo e autoironia inimitabili. Il tutto godendo in vita (cosa rarissima) di ...

"Stephen Hawking lascia una grande eredità umana - ma non scomodiamo Einstein". Intervista a Piergiorgio Odifreddi : "Riconosciamoli la sua grande eredità: la gioia per la vita. Ma non paragoniamolo ad Einstein, sarebbe davvero troppo". Piergiorgio Odifreddi – matematico, divulgatore scientifico, saggista – commenta con Huffpost la morte a 76 anni di Stephen Hawking, "un ottimo scienziato, un grandissimo divulgatore scientifico, ma forse troppo glorificato: un martire scientifico, esibito perché gli altri volevano vederlo".Che cosa ci ...