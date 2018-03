Stephen Hawking | 5 teorie rivoluzionarie sull’universo

gqitalia

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Chissà se lassù si farà una risata sull’ironia del destino:è morto all’età di 76 anni nel giorno in cui si celebra il Pi Greco (il 14 marzo o, alla anglosassone il 3/14, come la costante del rapporto tra circonferenza di un cerchio e il suo diametro). Lo stesso giorno in cui era nato Albert Einstein nel 1879, lo scienziato tedesco a cuiha legato a doppio filo la sua carriera di cosmologo e astrofisico. Partendo proprio dalla teoria della relatività, lo scienziato britannico ha dedicato la sua vita a cercare di comprendere i segreti e la fisica che muovono l’universo: come è nato, come si sta evolvendo, ma soprattutto come riassumerlo in una sola legge universale. Quella Teoria del Tutto – che doveva unificare la relatività di Einstein e la meccanica quantistica, apparentemente in contrasto l’una con l’altra – che ha ispirato il ...