Stephen Hawking | 5 teorie del tutto rivoluzionarie sull' universo

Stephen Hawking : 76 anni di vita piena - nonostante la Sla : Colpito dalla malattia quando aveva solo 21 anni, ha vissuto fino a ieri portando in tutto il mondo la sua scienza. A lui si devono grandi scoperte, tra cui la "radiazione di Hawking". Le associazioni: "Grande eredità. E dimostrazione che, con giusto supporto, anche nella malattia si possono fare grandi ...

Tutto quello che Stephen Hawking non vi ha detto sui buchi neri : GUARDA ANCHE: ADDIO Stephen Hawking, IL MONDO CELEBRA LO SCIENZIATO Ad esempio, lo sapevate che: Al centro della nostra galassia c'è un buco nero e che siccome è al centro della galassia è un buco ...

Stephen Hawking - 5 teorie rivoluzionarie sull’universo : Chissà se lassù si farà una risata sull’ironia del destino: Stephen Hawking è morto all’età di 76 anni nel giorno in cui si celebra il Pi Greco (il 14 marzo o, alla anglosassone il 3/14, come la costante del rapporto tra circonferenza di un cerchio e il suo diametro). Lo stesso giorno in cui era nato Albert Einstein nel 1879, lo scienziato tedesco a cui Hawking ha legato a doppio filo la sua carriera di cosmologo e astrofisico. ...

Morte Stephen Hawking - la programmazione tv dedicata : Il 14 marzo le reti Mediaset ricordano Stephen Hawking, appena scomparso, con una maratona pomeridiana su Italia 1 e con la messa in onda, in prima serata su Retequattro, de «La teoria del tutto», il film di James Marsh che racconta la vita dello scienziato britannico. The Big Bang Theory, tutti gli scienziati e gli idoli 'nerd' apparsi nella serie Come non iniziare da Stan "Mr Marvel" Lee? ...

Stephen Hawking ci lascia nel Giorno del Pi Greco : ecco cosa voleva sulla sua lapide : 1/54 LaPresse/AFP ...

Le frasi di Stephen Hawking dalla 'vita tragica ma divertente' a 'l illusione della conoscenza' : Hawking era noto per le osservazioni filosofiche, non solo sulla scienza ma anche sulla vita. Ecco alcune delle sue frasi e affermazioni più celebri LEGGI L'ARTICOLO / IL RITRATTO L'EREDE DI EINSTEIN ...

Stephen Hawking - gli scatti di una vita straordinaria : Una vita di scoperte, conquiste, successi e battaglie. Noi di Wired vogliamo rendere omaggio al grande astrofisico Stephen Hawking ricordando, con questi scatti, alcuni episodi della sua lunga e brillante permanenza su questa Terra. Chi lo ha conosciuto racconta della spiccata propensione fin dall’infanzia per le materie scientifiche, della predilezione per la matematica di quello che sarebbe stato uno dei più noti cosmologi ...

Dai Pink Floyd ai Simpson - passando per The Big Bang Theory : Stephen Hawking - icona pop della scienza moderna : 1/44 LaPresse/AFP ...

Morte Stephen Hawking - quando il professore a Cambridge ci avvertiva sugli alieni : 'Ci tratterebbero come Cristoforo Colombo trattò gli ... : ... "Avrebbero per noi lo stesso interesse che noi abbiamo per i batteri, e se ci andasse bene ci tratterebbero come Cristoforo Colombo trattò gli indigeni che incontrò nel nuovo mondo" e per questo ...

Stephen Hawking e il suo ultimo desiderio : la formula dei buchi neri incisa sulla lapide : Stephen Hawking, l'astrofisico di fama mondiale morto a 76 anni, aveva chiare le ultime volontà: avere la sua equazione incisa sulla sua tomba.La cosiddetta equazione di Hawking dimostra che i buchi neri possano evaporare, presentando proprietà termiche. In altre parole, l'equazione scoperta nel 1974 afferma che i buchi neri non siano "del tutto neri" e che possano emettere una debole radiazione elettromagnetica.Stephen Hawking ...

Stephen Hawking - il miglior ricordo nel Giorno del Pi greco : “Ricordatevi di guardare verso le stelle e non giù verso i vostri piedi” : 1/9 ...

Le frasi di StephenHawking dalla 'vita tragica ma divertente' a 'l illusione della conoscenza' : Hawking era noto per le osservazioni filosofiche, non solo sulla scienza ma anche sulla vita. Ecco alcune delle sue frasi e affermazioni più celebri LEGGI L'ARTICOLO / IL RITRATTO L'EREDE DI EINSTEIN ...

Morto Stephen Hawking - l astrofisico che studiò le origini del cosmo : Secondo Declan Fahy, un professore di scienza della comunicazione che si occupa di scienziati che si trasformano in celebrità e in intellettuali, fu 'un contributo distintivo alla cosmologia proprio ...

Addio a Stephen Hawking - il teorico dei buchi neri : Nel 1979 lo scienziato ottiene la cattedra lucasiana di matematica dell'università di Cambridge, la stessa dove si era seduto Isaac Newton, e nel 1988 scrive uno dei libri di scienza divulgativa più ...