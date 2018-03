Stasera TV Streaming Diretta 14 marzo | Sanremo Young Le Iene

Midnight Special - film Stasera in tv 16 marzo : trama - curiosità - streaming : Midnight Special è il film stasera in tv venerdì 16 marzo 2018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. film drammatico del 2016, diretto da Jeff Nichols, con Michael Shannon e Kirsten Dunst. Un padre in fuga con il suo giovane figlio, scopre che il ragazzo ha poteri Speciali. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Midnight Special, film stasera in tv: ...

Transporter 3 - film Stasera in tv 16 marzo : trama - curiosità - streaming : Transporter 3 è il film stasera in tv venerdì 16 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Il film è del 2008, diretto da Olivier Megaton ed interpretato da un formidabile Jason Statham nei panni del protagonista Frank Martin. Nel cast anche François Berléand, Natalya Rudakova, Robert Knepper, Jeroen Krabbe. Si tratta del terzo episodio della popolare saga cinematografica d'azione creata da Luc Besson e Robert Mark Kamen, che narra le ...

Interstellar - film Stasera in tv 15 marzo : trama - curiosità - streaming : Interstellar è il film stasera in tv giovedì 15 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. Il film è diretto da Christopher Nolan ed interpretato da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, John Lithgow. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Lo stagista inaspettato - film Stasera in tv 15 marzo : trama - curiosità - streaming : Lo stagista inaspettato è il film stasera in tv giovedì 15 marzo 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Il film è uscito nel 2015, scritto e diretto da Nancy Meyers. Tra i protagonisti spiccano i nomi di Robert De Niro e Anne Hathaway. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Stasera TV Streaming Diretta 13 marzo : Roma-Shakhtar Canale 5 : Stasera in tv guida Streaming Canale 5 Roma-Shakhtar, Italia 1, Rete 4 13 marzo 2018 Come detto, su Canale 5 dalle 20.40 spazio al grande calcio: ritorno degli ottavi di finale di Champions League ...

Snitch L'Infiltrato - film Stasera in tv 14 marzo : trama - curiosità - streaming : Snitch L'Infiltrato è il film stasera in tv mercoledì 14 marzo 2018 in onda in seconda serata su Rai 2 alle ore 23:30. Si tratta di un thriller diretto da Ric Roman Waugh con Dwayne Johnson e Susan Sarandon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Senza Tregua 2 - film Stasera in tv 14 marzo : trama - curiosità - streaming : Senza Tregua 2 è il film stasera in tv mercoledì 14 marzo 2018 in onda in prima serata su Rete 4. Si tratta di una prima visione tv ed è diretto da Roel Reiné. E' il sequel del fortunato Senza Tregua di John Woo del 1993. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

La Bella e la Bestia - film Stasera in tv 14 marzo : trama - curiosità - streaming : La Bella e la Bestia è il film stasera in tv mercoledì 14 marzo 2018 in onda in prima serata su Canale 5. Nel cast troviamo Vincent Cassel, anche Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Sara Giraudeau, Audrey Lamy, Jonathan Demurger, Yvonne Catterfeld. La pellicola diretta da Christophe Gans, è l'adattamento cinematografico di un grande classico della letteratura mondiale. Di seguito ecco scheda, ...

Stasera TV Streaming Diretta 12 marzo : Commissario Montalbano : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 12 marzo 2018 Alle 21.10 tornano le avventure dei naufraghi vip in Honduras ne 'L'Isola dei famosi' su Canale 5 : al timone sempre Alessia ...

Gambit Una truffa a regola d'arte - film Stasera in tv 13 marzo : trama - curiosità - streaming : Gambit Una truffa a regola d'arte è il film stasera in tv martedì 13 marzo 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 a mezzanotte circa. La pellicola è del 2012 con la regia di Michael Hoffman su una sceneggiatura di Ethan e Joel Coen. Della commedia brillante sono protagonisti Cameron Diaz, Colin Firth e Alan Rickman. Il film è un rifacimento dell'omonimo film del 1966 interpretato da Michael Caine e Shirley MacLaine. Di seguito ecco ...

Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 - film Stasera in tv 13 marzo : trama - curiosità - streaming : Harry Potter e i Doni della Morte parte 2 è il film stasera in tv martedì 13 marzo in onda in seconda serata su Italia 1. Questo ottavo film della saga è la seconda parte dell'adattamento cinematografico dell'omonimo ultimo romanzo di J. K. Rowling e vede la sfida finale fra Harry e Voldemort. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Red 2 - film Stasera in tv 12 marzo : trama - curiosità - streaming : Red 2 è il film stasera in tv lunedì 12 marzo 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Dean Parisot e vede tra gli interpreti Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Mary Louise Parker. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro - film Stasera in tv 12 marzo : trama - curiosità - streaming : Chi Trova Un Amico Trova Un Tesoro è il film stasera in tv lunedì 12 marzo 2018 in onda su Rete 4 in prima serata. Il film del 1981 vede alla regia Sergio Corbucci e si tratta della dodicesima delle sedici pellicole interpretate dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.