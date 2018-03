Sputi e minacce ad agenti della Polizia di Roma Capitale

romadailynews

: POLIZIOTTI AGGREDITI A MESSINA CON SPUTI E MINACCE - - InformaSicilia : POLIZIOTTI AGGREDITI A MESSINA CON SPUTI E MINACCE - - enricodigiacomo : Messina, minacce e sputi ai poliziotti. Arrestata 37enne - Lasiciliaweb : Messina, minacce e sputi ai poliziotti -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Trullo: spinte,agli, due fratelli denunciati– I fatti sono accaduti ieri mattina in via Portuense, all’incrocio con via Affogalasino.... L'articoloaddiproviene daDaily News.