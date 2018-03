: Nel 1941 il generale Walter Krivitsky, ex spia russa, fu trovato misteriosamente morto a Washington, dove si era ri… - riotta : Nel 1941 il generale Walter Krivitsky, ex spia russa, fu trovato misteriosamente morto a Washington, dove si era ri… - MediasetTgcom24 : Spia russa, Trump a May: 'Mosca deve dare risposte chiare' #spiarussa - Corriere : Ex spia russa: Lavrov chiede a Londra i campioni del gas nervino. Richiesta respinta -

E'formalmente l'fissato per la mezzanotte britannica di oggi (l'1 in Italia) dal premier May per avere "chiarimenti convincenti" dasui sospetti di coinvolgimento russo nell'attacco con agente nervino contro l'exSerghei Skripal e sua figlia Yulia a Salisbury. Scatta il conto alla rovescia per le annunciate ritorsioni contro la Russia, che da parte sua nega le accuse e si rifiuta di rispondere se le accuse non saranno presentate ritualmente.(Di mercoledì 14 marzo 2018)