Spia russa | la Gran Bretagna all' Onu | Attacco su suolo inglese E May espelle

Ex Spia russa avvelenata - Londra all'Onu : "Attacco di Mosca sul suolo britannico" : Escalation nella storia dell'ex spia russa avvelenata. Dopo le accuse a Mosca e la replica del Cremlino, Theresa May annuncia l'espulsione di 23 diplomatici russi per il caso Skripal, il secondo più grande numero di espulsioni nella storia della Gran Bretagna.

Spia russa - la Gran Bretagna all'Onu : 'E' stato un attacco su suolo britannico' : L'ambasciatore britannico all' Onu , Jonathan Allen , in una riunione del Consiglio di Sicurezza sull'ex Spia russa avvelenata, ha definito quanto accaduto una "violazione dell'articolo 2 della Carta ...

Ex Spia russa avvelenata - a chi giova la recita dello stupore reciproco : Dove vanno a morire le spie russe ‘dismesse’ o ‘riciclate’? A Londra: avvelenate, non è mai chiaro da chi e perché, per strada o al ristorante; oppure, nel proprio letto, com’è accaduto, la scorsa notte, a Nikolai Glushkov, amico intimo del defunto oligarca Boris Berezovsky – aveva 68 anni e le cause del decesso non sono affatto chiare. La notizia della morte di Glushkov, che forse non c’entra nulla, ma è solo coincidente, getta un velo di ...

Spia russa - premier May : 'Reali e ministri non saranno ai Mondiali' : I membri della famiglia reale e i ministri britannici non prenderanno parte ai mondiali di calcio in Russia. Lo ha annunciato il primo ministro Theresa May che accusa Mosca dell'attacco con gas ...

Spia russa avvelenata - May annuncia l'espulsione di 23 diplomatici - : La premier britannica, dopo che l'ultimatum lanciato a Mosca per avere chiarimenti sulla vicenda di Serghei Skripal è caduto nel vuoto, ha spiegato quali di provvedimenti contro la Russia metterà in ...

Spia russa - Londra chiede una riunione urgente dell'Onu - May : 'Mosca colpevole - via 23 diplomatici' : La Gran Bretagna ha chiesto una "riunione urgente" del Consiglio di sicurezza dell'Onu sul caso del tentato avvelenamento di Serghei Skripal, ex Spia russa, e della figlia Yulia. L'incontro ...

Spia russa - May sospende relazioni Mosca : 14.07 La premier britannica May ha annunciato la "sospensione delle relazioni bilaterali con Mosca", affermando che "lo Stato russo è colpevole del tentato omicidio" dell'ex Spia russa Skripal e della figlia Yulia su suolo britannico. Alla Camera dei Comuni, May annuncia che "saranno cancellati i contatti ad alto livello con Mosca".Annullato l'invito a Londra per il ministro russo degli Esteri Lavrov e nessuna autorità Gb ai Mondiali di calcio ...

Spia russa - May annuncia espulsione di 23 diplomatici| Londra : subito riunione dell'Onu : Escalation nella storia dell'ex Spia russa avvelenata. Dopo le accuse a Mosca e la replica del Cremlino, Theresa May annuncia l'espulsione di 23 diplomatici russi per il caso Skripal, il secondo più grande numero di espulsioni nella storia della Gran Bretagna.

