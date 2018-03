Spia russa | alle 20 riunione Consiglio Sicurezza Onu

Ex Spia russa avvelenata - Londra : “L’Onu riunisca d’urgenza Consiglio di sicurezza” : La Gran Bretagna ha chiesto una “riunione urgente” del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla vicenda del tentato avvelenamento a Salisbury, con un agente nervino, di Serghei Skripal, ex spia russa transfuga nel Regno Unito, e di sua figlia Yulia. Lo riporta la Bbc. L'articolo Ex spia russa avvelenata, Londra: “L’Onu riunisca d’urgenza Consiglio di sicurezza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ex Spia russa avvelenata : cosa è stato usato? : Dopo alcuni giorni finalmente sono stati resi noti gli agenti chimici che hanno ucciso Sergei Skripal, ex spia russa, e sua figlia Yulia. Il laboratorio di Porton Down ha infatti riconosciuto il gas nervino usato nel tentato omicidio. Si tratta di un gas conosciuto come “Novichock” che in italiano si può tradurre come “il nuovo arrivato”. L’origine dei Novichock La Russia non è stata accusata casualmente di questo attacco: il gruppo di agenti ...

Ex Spia russa avvelenata. Nuova morte misteriosa : è l’esule russo Nikolai Glushkov : Mentre infuoca la polemica con la Russia per l'avvelenamento di Sergei Skripal, il governo inglese dispone accertamenti su 14 decessi sospetti per capire se possa trattarsi di omicidi commissionati dai servizi segreti del Cremlino. E a Londra viene ritrovato morto l'esule russo Nikolai Glushkov, 68 anni. Sulla morte di Berezovski disse: "Sono sicuro che sia stato strangolato"Continua a leggere

Ex Spia russa avvelenata - che cos’è e come funziona il gas nervino Novichok usato contro Skripal : Secondo il governo britannico, l’ex spia russa Sergey Skripal e la figlia Yulia sono stati avvelenati con l’agente nervino Novichok, un veleno letale. Il Novichok, il cui nome significa letteralmente “nuovo venuto”, è un’arma chimica composta da potenti e mortali complessi chimici sviluppati per ordine del governo sovietico negli anni ’70 e ’80, alcuni dei quali sarebbero stati usati dall’esercito ...

Spia russa - Timmermans : riguarda tutta Ue : 18.22 "Se fosse stato utilizzato gas nervino contro civili in uno dei nostri Stati membri", la questione "dovrebbe essere affrontata da tutti noi e non lasciata alla premier May e al governo britannico. E' una responsabilità collettiva europa". Lo ha detto til vicepresidente della Commissione europea Timmermans. "Il Consiglio europeo dovrebbe esprimere in termini chiari la piena solidarietà" alla Gran Bretagna."E' di estrema importanza che i ...

Ex Spia russa avvelenata - governo indaga su 14 morti sospette. Trovato morto esule Glushkov - amico di Boris Berezovski : Nel giorno in cui il governo britannico riapre 14 casi di morti sospette, tra le quali quella dell’oligarca Boris Berezovski, a Londra viene Trovato morto un suo amico, Nikolai Glushkov. L’esule russo, fuggì da Mosca verso l’Inghilterra, dove ha ricevuto asilo politico. Il suo cadavere è stato riTrovato nella sua casa londinese nella notte tra lunedì e martedì. Al momento sono ignote le cause del suo decesso. In un colloquio ...

