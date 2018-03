Spal-Juventus | Semplici | ' Non siamo qui a fare passeggiate'

Inter - anticipazioni confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni ...

Inter - anticipazionI confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni non sono andate giù ...

Serie A Spal - Semplici : «Ora vogliamo fermare la Juventus» : REGGIO EMILIA - 'Abbiamo dato continuità alle buone prestazioni passate". Leonardo Semplici ha accolto con entusiasmo, ai microfoni della Rai, il pareggio odierno sul campo del Sassuolo . Così il ...

Serie A Spal - Semplici : «Juventus concreta - Napoli più spettacolare» : FERRARA - "La Juventus pur non giocando un calcio spettacolare è squadra concreta ed esperta e resta la più forte anche come rosa, ma il Napoli ha trovato quella concretezza che lo scorso anno mancava ...

Serie A - 25^ giornata : risultati e classifica. Napoli-Spal 1-0 - Torino-Juventus 0-1 : botta e risposta al vertice. Vince il Benevento : botta e risposta tra Juventus e Napoli nella 25^ giornata della Serie A. I partenopei sconfiggono la SPAL per 1-0 grazie al gol di Allan (al 5′ è penetrato in area e ha insaccato l’assist di Callejon) ed è così tornato al comando della classifica generale con un punto di vantaggio sulla Juventus che aveva vinto il derby contro il Torino: il lunch match sorride ai bianconeri che festeggiano grazie al gol di Alex Sandro, abile al ...

Juventus - parla Allegri : sul Tottenham continua a non convincere e su Napoli-Spal… : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo la gara vinta contro il Torino quest’oggi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dell’incontro disputato dai suoi uomini. Inevitabile tirare in ballo la gara col Tottenham, che Allegri non definisce fallimentare: “La Juve è una squadra forte, che da anni lotta su tutti i fronti. Oggi non è stata una reazione perché il 2-2 col Tottenham non è un fallimento”. Allegri ...

Arbitri Serie A : Torino-Juventus a Orsato. Napoli-Spal a Gavillucci : TORINO - Sarà Orsato di Schio a dirigere il derby della Mole, Torino - Juventus , in programma domenica alle 12.30. Tra le altre designazioni della sesta giornata di ritorno, Genoa-Inter è stata ...

Benevento e Spal meritano di rimanere in Serie A : numeri clamorosi per le due neopromosse - meglio della Juventus! : Spal e Benevento sono in corsa per la salvezza nel campionato di Serie A, una prima parte difficile per le due squadre, soprattutto quella di De Zerbi. Il Benevento ha però tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo, in particolar modo dopo il mercato la squadra è uscita rinforzata. Percorso più importante quello della squadra di Semplici che però fino alla fine del campionato deve scalare almeno un’altra posizione per ...

Juventus - nessun acquisto a gennaio : Sturaro verso la Spal - ma… : Juventus, nessun acquisto a gennaio: Sturaro verso la Spal, ma… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, nessun acquisto- nessun acquisto per quel che riguarda la finestra invernale di mercato. E’ questa la strategia bianconera. Beppe Marotta e Fabio Paratici lavoreranno attentamente sull’operazione Emre Can, in via di definizione in ...