Spagna | a gennaio vendite al dettaglio in salita

Spagna - a gennaio prezzi produzione in frenata su base annua : Frenano i prezzi alla produzione in Spagna nel mese di dicembre. Secondo l' Ufficio Statistico spagnolo INE , la variazione tendenziale mostra un decremento dello 0,1% in netta frenata dal 1,7% ...

Fca - a gennaio boom per Jeep - +68% - e Alfa - +24% - in Europa. Ottimi risultati del gruppo in Francia e Spagna : TORINO - Fca ha venduto a gennaio 84.953 auto nei Paesi dell'Europa dei 28 più Efta, con una crescita dell'1,2% rispetto allo stesso mese del 2017. 'gennaio con segno...

Spagna - disoccupazione in aumento a gennaio : Cresce a gennaio la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un aumento dei disoccupati di 63.747 unità , +1,9%, rispetto ...

Domenica Live – Quindicesima puntata del 28 gennaio 2018 – Lecciso - Rettore - Renzi - Macari - Spagna tra gli ospiti. : Torna Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). La trasmissione, nella prima parte di stagione, è risultata leader nello scontro diretto con il programma proposto da Rai1. Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in […] L'articolo Domenica ...

Pallamano - Europei 2018 : la finale sarà Spagna-Svezia - eliminate Francia e Danimarca. I risultati di venerdì 26 gennaio : Gli Europei di Pallamano maschile volgono alla conclusione, con la giornata di oggi che ha visto disputarsi le semifinali, non senza qualche sorpresa, a cominciare dalla clamorosa sconfitta dei campioni iridati della Francia, arrivata per mano di una strepitosa Spagna, per il punteggio di 27-23. Una gara sostanzialmente senza storia, in cui gli iberici sono riusciti nel primo tempo ad allungare dall’8-8 fino al 15-9 che ha portato le due ...

Pallamano - Europei 2018 : la Spagna manca il primato - ne approfitta la Repubblica Ceca. I risultati di martedì 23 gennaio : Gli Europei di Pallamano maschile sono entrati nella fase più calda, quando mancano appena sessanta minuti al termine dei gironi di Main Round, con il gruppo 2 che ha assistito quest’oggi all’incredibile caduta della Spagna, superata 31-26 da una strepitosa Slovenia, trascinata dalle 5 reti di Gasper Marguc, che si rilancia prepotentemente in chiave classifica. Entrare in semifinale sarà molto difficile per gli slavi, ma neanche per ...