“Sospesa l’Isola dei Famosi” È il caos Si parla di chiusura anticipata Con quella

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Avete visto l’ultima puntata deldei Famosi? È successo un disastro. Il disastro in questione è scoppiato perché Eva Henger insisteva affinché Alessia Marcuzzisse del canna-gate. Ma la Marcuzzi, che ormai è stufa di questa storia, le si è rivoltata contro in modo molto aggressivo: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni arne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista con te né con tua figlia. Sta diventando una barzelletta. Dì quello che devi dire ma non fare la finta, te prego. Non voglio affossare la verità, mi dà fastidio che in questa situazione ci siano potuti andare di mezzo dei ragazzi giovani e questa cosa andava fatta in un’altra sede e non in un programma come questo, pulito, dove si raccontano le emozioni e la natura”. Il pubblico in studio e quello a casa ...