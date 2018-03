Sorpasso delle low cost | così volano gli italiani

Aerei - in Italia storico Sorpasso delle low cost sulle compagnie tradizionali : Aerei, in Italia storico sorpasso delle low cost sulle compagnie tradizionali Stando ai dati dell’Enac, nel 2017 i vettori “a basso costo” hanno trasportato 88,8 milioni di persone Continua a leggere L'articolo Aerei, in Italia storico sorpasso delle low cost sulle compagnie tradizionali proviene da NewsGo.

