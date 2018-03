Solo tre tocchi per un gol Intuizione e rapidità nel lancio di Strootman

Villa reale e Serrone - ma non Solo : Van Dyck apre i nuovi programmi delle mostre a Monza : L'attività culturale ed espositiva della Villa reale di Monza prosegue al ritmo di una mostra al mese. Ritorno anche la mostra in una sola opera: dopo Caravaggio , complice anche il Cittadino, , ...

Trentino. Alla fermata ci sono Solo profughi : l’autista del bus non si ferma : Moreno Salvetti, 42 anni, consigliere comunale ad Avio, in Trentino, è finito sotto i riflettori per aver tirato dritto Alla fermata dell’autobus a Rovereto. Ora rischia il licenziamento e l'accusa di razzismo. Anche perché l'episodio si sarebbe ripetuto diverse volte. Lui si difende: "Credevo che aspettassero il tram urbano che arriva subito dopo"Continua a leggere

"Ho ucciso Pamela da Solo" Oseghale intercettato in carcere Ma potrebbe non bastare... : "Sono stato io, e ho fatto tutto da solo (ad uccidere Pamela, ndr)". Un'intercettazione in carcere inchioda il nigeriano Innocent Oseghale per l'omicidio di Pamela Mastropietro, la diciottenne romana fuggita dalla comunità Parsil 29 gennaio e ritrovata in pezzi, dentro due trolley abbandonati lungo il bordo di una strada a Casette Verdini di Pollenza Segui su affaritaliani.it

C’è anche la pizza nel nuovo ristorante di Carlo Cracco - ma ecco quanto costa. Preparatevi alla sorpresa anche prima del conto - però : è una margherita diversa da tutte le altre - non Solo per il prezzo : Evviva, una pizza stellata! Sì, nel nuovo ristorante di Carlo Cracco, inaugurato di recente in Galleria Vittorio Emanuele II, a Milano, c’è anche un angolo bar-bistrot in cui assaggiare un classico della cucina italiana che difficilmente non incontra i gusti: l’intramontabile pizza margherita. Così, se avete sempre sognato di cenare in un ristorante stellato ma non vi sentite ancora pronti per piatti ricercati, ...

Hsbc - correzione di febbraio potrebbe essere Solo l'inizio : I rendimenti dei Treasuries decennali hanno segnato il massimo incremento settimanale venerdì , 9 marzo, raggiungendo quota 2,88%: secondo Steven Major di Hsbc il restringimento della politica monetaria della Fed testerà ulteriormente i rendimenti dei T-bonds. "L'innalzamento dei rendimenti dei Treasuries spingerà verso l'alto altri tassi del settore privato", ha dichiarato Major ...

Milan-Arsenal su TV8 in chiaro o Solo Sky? Chiarimenti su dove vedere in diretta streaming : Mancano pochissime ore al calcio d'inizio di Milan-Arsenal, big match degli ottavi di finale di Europa League oggi 8 marzo, al punto che tutti sono ansiosi di capire se la partita sarà trasmessa su TV8 in chiaro e gratis, oppure se potremo fare appello solo a Sky. Quali sono le alternative a disposizione dei tifosi rossoneri, compresi quelli che intendono guardare l'incontro in diretta streaming? Proviamo a fare un po' di chiarezza, perché sui ...

Cagliari Solowomenrun : domenica 11 marzo oltre 7mila donne al via : La corsa rosa solidale diventa l'evento sportivo più attivamente partecipato di tutta la Sardegna. Per la prima volta l'evento sportivo più attivamente partecipato della Sardegna sarà nella versione ...

Sciopero trasporti 8 marzo - pure per treni e aerei : fasce di garanzia Roma - Milano - Napoli e non Solo : Sciopero trasporti il giorno 8 marzo che coinvolge pure treni e aerei e tutte le città italiane e non solo Roma, Milano e Napoli. Altro che Festa della donna e a dire la verità la mobilitazione prende vita proprio dalla speciale ricorrenza dedicata al gentil sesso, visto che l'Unione sindacale di base (Usb) risponde proprio così all’appello di dell'iniziativa "Non una di meno" ricordando che in più di 70 paesi di tutto il mondo proprio le ...

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto Solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : non sa se vuole più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...

Lazio - tre-quartisti ma ne bastava uno Solo : Due partite di fila senza fare gol. È questo il dato più significativo delle ultime due sconfitte della Lazio, in coppa Italia contro il Milan e in campionato contro la Juventus.

Elezioni - clamoroso : la Lega ha più seggi del Pd Dem Solo terzo gruppo in Parlamento davanti a FI 5 Stelle oltre il 30% - flop di Liberi e Uguali - delude la Meloni : SPECIALE Elezioni POLITICHE - La diretta di Affaritaliani.it con tutti i risultati del voto aggiornati minuti per minuti fino al termine dello scrutinio. Tracollo del Partito Democratico, trionfo del M5S e della Lega Segui su affaritaliani.it

Mondiali Indoor : Solo tre salti per Donato : , in aggiornamento, RISULTATI /Results - FOTO /Photos - ORARIO E AZZURRI IN GARA - TV E STREAMING - LA SQUADRA ITALIANA /Italian Team - TUTTE LE NOTIZIE/ News - IL MINI-SITO IAAF DEDICATO AI Mondiali ...

Treni e gelo - 12 ore di paralisi in Liguria. Nuova allerta neve Solo sull'entroterra : LA CRONACA DELLA GIORNATA DI VENERDI' Parte della regione tornerà in allerta arancione per neve, sabato dalle 6 alle 15: le zone interessate sono tutti i bacini padani e i comuni interni della fascia ...