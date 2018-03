Sofia Goggia vince la coppa di discesa Le foto del trionfo

Discesa femminile Are : vince Lindsey Vonn - ma Coppa a Sofia Goggia! Risultato - Coppa del mondo sci - : Diretta Discesa femminile Are: Sofia Goggia vince la coppetta di specialità con il secondo posto dietro Lindsey Vonn. Risultato e classifica.

Impresa di Sofia Goggia - dopo 16 anni riporta in Italia la Coppa di Discesa Libera : Dai Giochi di PyeongChang alle Finali di Are, è ancora Sofia Goggia. dopo l'oro conquistato nell'Olimpiade coreana, l'azzurra dello sci si è aggiudicata oggi la Coppa del Mondo di specialità grazie al secondo posto , in 55"71, ottenuto nella Discesa Libera vinta da Lindsey Vonn , in 55"65, , sua diretta rivale in classifica. Terza al traguardo l'altra statunitense ...

Sci - Sofia Goggia seconda ma felice è sua la coppa del mondo di discesa : Dopo l'oro olimpico la bergamasca diventa la seconda italiana dopo Isolde Kostner a conquistare il trofeo di specialità. Ad Are, in Svezia, dove si sono aperte le finali di coppa del mondo, Goggia è arrivata seconda alle spalle della statunitense Lindsey Vonn mantenendo il primo posto in classifica per soli tre punti.

Sofia Goggia vince ad Aare la Coppa del Mondo di discesa libera : L'azzurra Sofia Goggia, dopo l'oro olimpico in Corea, ha vinto anche la Coppa del Mondo di discesa. È la seconda italiana a riuscirci nei 50 anni di storia della Coppa del Mondo dopo Isolde Kostner nel 2001 e 2002. Alla campionessa di Bergamo è bastato il secondo posto nella cortissima ultima discesa della stagione alle Finali di Aare proprio alle spalle della sua unica ...

Sci alpino - Sofia Goggia FANTASMAGORICA! Vince la Coppa del Mondo di discesa per 3 punti! Ad Are basta il 2° posto dietro Lindsey Vonn! : Sofia Goggia ha vinto la Coppa di discesa. L’azzurra ce l’ha fatta ma ha dovuto sudare fino all’ultimo. Ad Are, sede delle Finali, è stata una mattinata lunga e intensa, non la gara, ridotta per via del maltempo a meno di un minuto. Una discesa sprint, con partenza abbassata al superG: non il miglior modo per assegnare una Coppa di specialità, ma quanto è bastato per regalare alla bergamasca la prima Coppetta della sua ...

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Are 2018 in DIRETTA : rischio cancellazione! Sofia Goggia si gioca la Coppa del Mondo con Lindsey Vonn e Tina Weirather : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi svedese va in scena l’atto finale di una stagione memorabile e Sofia Goggia cerca il sigillo dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a PyeongChang. La bergamasca scenderà con il pettorale rosso, deve difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather: la conquista della Sfera di ...

