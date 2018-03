Snam | Alverà | già definito accordo di massima con Sgi

Snam : Alverà - Turkish Stream? ci piacerebbe valutare se opportunità : Londra, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci piacerebbe valutare se ci sono opportunità” nel progetto Turkish Stream, il progetto di gasdotto russo-turco. “Ma per ora non c’è niente di preciso”. Così l’ad di Snam, Marco Alverà nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione dei risultati del 2017 in merito a un possibile interesse per il progetto.La fase 2 del Tap, rileva ancora, “è ...

Tap : Alverà (Snam) - lavori vanno avanti - confermato avvio in 2020 : Londra, 14 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo completato il 70%” del Tap, il gasdotto in costruzione che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare in Italia. “I lavori continuano. Adesso inizierà la parte più complessa che è quella italiana”. Ad affermarlo è l’ad di Snam, Marco Alverà, nel corso di un conferenza stampa a Londra in occasione della presentazione dei risultati 2017 e ...