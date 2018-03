Snam | Alverà | già definito accordo di massima con Sgi

Snam : Alverà - Turkish Stream? ci piacerebbe valutare se opportunità : Londra, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci piacerebbe valutare se ci sono opportunità” nel progetto Turkish Stream, il progetto di gasdotto russo-turco. “Ma per ora non c’è niente di preciso”. Così l’ad di Snam, Marco Alverà nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione dei risultati del 2017 in merito a un possibile interesse per il progetto.La fase 2 del Tap, rileva ancora, “è ...

Tap : Alverà (Snam) - lavori vanno avanti - confermato avvio in 2020 : Londra, 14 mar. (AdnKronos) – “Abbiamo completato il 70%” del Tap, il gasdotto in costruzione che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare in Italia. “I lavori continuano. Adesso inizierà la parte più complessa che è quella italiana”. Ad affermarlo è l’ad di Snam, Marco Alverà, nel corso di un conferenza stampa a Londra in occasione della presentazione dei risultati 2017 e ...

Elezioni : Alverà (Snam) - non preoccupati - curiosi e attenti : Londra, 14 mar. (AdnKronos) – “No. Non siamo preoccupati. Siamo curiosi e attenti” al nuovo quadro politico dopo le Elezioni del 4 marzo. Così l’ad di Snam, Marco Alverà, nel corso di una conferenza stampa in occasione della presentazione dei risultati del 2017 rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per il nuovo scenario politico in Italia. L'articolo Elezioni: Alverà (Snam), non preoccupati, ...