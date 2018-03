Slovacchia | il premier Fico si dimette

Slovacchia - giornalista ucciso : via un ministro e due consiglieri del premier. Online l’articolo della sua inchiesta : L’esecuzione in casa del giornalista investigativo Jan Kuciak e della fidanzata ha portato alle dimissioni il ministro della Cultura slovacco, Marek Madaric (Smer, democratici sociali), proprio nel giorno in cui è stato pubblicato Online un articolo dell’inchiesta che il repoter non è riuscito a completare (qui il link all’articolo). “Il ministero della Cultura è il dicastero più vicino ai media. Dopo quello che è ...