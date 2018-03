Siria | 9 civili con 5 bimbi uccisi in raid governo su Ghuta

Siria - Save the Children : ogni giorno uccisi almeno 37 civili : Nelle "de-escalation zone" della Siria, ogni giorno, dalla seconda metà del 2017, sono rimasti uccisi almeno 37 civili. Dall'inizio del 2018 alla metà di febbraio, solo nell'area est di Ghouta, sono ...

Siria - mille civili morti sotto le bombe nella Ghouta : 215 bambini : salito a oltre mille il bilancio delle vittime civili di quasi tre settimane di feroci bombardamenti sull'enclave Siriana di Ghouta est. Tra queste ci sono 215 bambini, caduti sotto i raid delle forze ...

Siria - Ong : raid Ghouta - uccisi 62 civili : 11.49 Altri 62 civili, di cui 8 minorenni tra bambini e adolescenti,sono stati uccisi in bombardamenti governativi sull'enclave ribelle della Ghouta orientale,in Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). Con l'offensiva di terra avviata negli ultimi giorni l'esercito di Damasco e le milizie sue alleate, Siriane e straniere, hanno riconquistato già il 50% del territorio della regione. Sarebbero 900 i civili ...

Siria - massacro finale : civili gasati con il cloro - 30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti : Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 intossicati nella Ghouta. Ieri 90 morti nella Ghouta orientale trenta persone sono state ricoverate con i sintomi di intossicazione da gas cloro. Tra le vittime anche sei bambini e quattro donne. Gli Usa non escludono l’azione militare contro Assad come risposta agli attacchi chimici.Continua a leggere nella […] L'articolo Siria, massacro finale: civili gasati con il cloro,30 ...

Siria : ancora morti civili - 44 in Ghouta e 14 a nord-ovest : ANSAmed, - BEIRUT, 5 MAR - E' di oltre 40 civili uccisi il bilancio di raid aerei e di artiglieria governativi Siriani sulla Ghuta, l'area assediata a est di Damasco e raggiunta oggi da aiuti ...

Siria - ong : 'Almeno 44 civili uccisi negli ultimi raid sulla Ghouta' : E' di almeno 44 civili uccisi il bilancio dei raid aerei e di artiglieria governativi Siriani sulla Ghouta, l'area assediata a est di Damasco e raggiunta nelle ultime ore dagli aiuti umanitari attesi ...

Troppo silenzio sui civili Siriani intrappolati nella Ghuta : Assad intende riconquistare tutta la Siria e i suoi alleati di Russia e Iran lo lasciano fare. Mentre la comunità internazionale resta senza voce. Leggi

Ribelli Siriani annunciano le condizioni per lasciar andar via i civili da Ghouta est - : Un convoglio umanitario della "Mezzaluna Rossa" ha in programma di recarsi nel sobborgo di Damasco oggi, segnala Sputnik. Quarantacinque camion carichi di aiuti e un ospedale mobile sono in coda al ...

Siria - nuovi raid su Ghuta/ Ultime notizie : almeno 14 civili morti - al via il piano aiuti Onu : Siria, nuovi raid su Ghuta: nella notte bombardamenti e almeno 14 morti tra i civili. L'Onu ha annunciato per oggi l'avvio del piano aiuti destinato ala regione.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 11:32:00 GMT)

Siria - nuovi raid Ghouta : morti 14 civili : 10.11 nuovi raid aerei del regime di Damasco sulla Ghouta orientale, alle porte di Damasco, hanno causato la morte di almeno 14 civili. Lo ha reso noto l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Questi nuovi attacchi portano a 709il numero di civili uccisi dal 18 febbraio scorso, cioè dall'inizio dei raid contro l'enclave ribelle. Gli attacchi aerei preludono ad un'offensiva terrestre finalizzata alla riconquista dell'area da parte delle ...

Bombardamenti in Siria : morti 6 civili : 1.54 Almeno sei civili, tra cui una bambina, sono morti negli attacchi aerei sferrati sulla Ghouta orientale, il sobborgo di Damasco, controllato dai ribelli e assediato dalle forze del presidente Siriano Bashar al Assad. Lo riferisce l'Osservatorio per i diritti umani. Poiché la tregua nella Ghouta non è stata mai rispettata, i militari del regime Siriano avanzano, riprendendo il controllo del 10% dell'enclave.

