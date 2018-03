Sicilia | Sgarbi | mozione M5S? Grillo campione di turpiloquio

Sicilia : M5S presenta mozione censura contro Sgarbi : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - Il M5S all'Ars ha presentato una mozione di censura contro l’assessore regionale ai Beni culturali Vittorio Sgarbi, invitando il presidente della Regione Nello Musumeci "a provvedere senza indugio alla rimozione immediata ed alla sostituzione dell’assessore". A spinger

Caro Musumeci - Sgarbi va rimosso dall’assessorato. La dignità dei Siciliani va tutelata : Presidente Musumeci, io non la conosco. Se non attraverso chi parla di Lei. E chi parla di Lei racconta di un uomo serio, onesto, capace, non troppo incline agli slogan e alla politica di urla e insulti che tanto si usa in questi tristi tempi. Un uomo d’altri tempi. Sa, uno di quelli che gente come mio padre o mio nonno avrebbero stimato pur non appartenendo alla stessa ideologia di fondo. Io capisco le esigenze della politica, il doversi ...

Sicilia : Musumeci - Sgarbi? Non sono la sua badante : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Con il mio assessore ai Beni culturali parlo della Valle dei templi o dell'arte sacra, il professor Sgarbi è un uomo politico che ha la sua autonomia. Io non sono la badante di Sgarbi. Ognuno dice quello che dice e se ne assume la responsabilità". Il Governatore Nello

Sicilia : M5S - Sgarbi ha superato ogni limite - Musumeci ritiri la delega : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "La questione è tutta politica. Vittorio Sgarbi ricopre un ruolo istituzionale in Sicilia e ha superato ogni limite. La dialettica politica è una cosa, gli insulti coordinati e continuativi altro. Fino a che punto deve spingersi prima che il presidente della Regione in

Sicilia : Fava - Sgarbi? Musumeci gli ritiri la delega o si dimetta : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Il presidente Musumeci decida: o ritira la delega all'assessore Sgarbi oppure, se non è libero di farlo, si dimetta lui". Così il deputato regionale Claudio Fava dopo le ultime "gravi e volgari" affermazioni postate da Sgarbi sui social nei confronti di Cecilia Strada

Sicilia : Palazzotto (Leu) - Sgarbi è sintomo decadimento morale Italia : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "E’ un sintomo del decadimento morale del Paese". Così il deputato di Liberi e Uguali Erasmo Palazzotto commenta gli insulti che Vittorio Sgarbi ha rivolto alla figlia di Gino Strada, Cecilia. "Ciò che mi sconvolge – aggiunge - non è che Vittorio Sgarbi si lasci andare

Sicilia - Santanchè vs Crocetta - scontro in diretta : “Non ce la faccio - datemi una pausa” - “Mettiti i tappi”. E Sgarbi ride : scontro in diretta su La7, durante la trasmissione condotta da Massimo Giletti Non è l’Arena, tra la candidata di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè e l’ex presidente della regione Siciliana Rosario Crocetta. Tema della discussione in studio, a tratti dai toni piuttosto accesi, gli stipendi dei parlamentari e dipendenti della regione Siciliana L'articolo Sicilia, Santanchè vs Crocetta, scontro in diretta: “Non ce la ...

Sicilia : infermieri contro Sgarbi - Nursind 'Denigra la categoria' : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "Ancora una volta i politici mostrano la loro totale ignoranza sulla professione infermieristica. Ora Sgarbi chieda scusa a tutta la categoria". Lo afferma Francesco Frittitta, coordinatore regionale del Nursind Sicilia, commentando le parole dell’assessore regionale a

Sicilia : Musumeci - mi dispiacerebbe perdere Sgarbi in Giunta : Palermo, 23 gen. (AdnKronos) - "Mi dispiacerebbe molto perdere l'assessore Sgarbi in Giunta, perché non potete immaginare quanto stia lavorando in questi giorni". Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, conversando a Palazzo dei Normanni con i giornalisti a margine della s

Sicilia - Sgarbi ospita Mori all’Ars e attacca i pm del processo Trattativa : “Il loro comportamento è eversivo” : Il processo sulla Trattativa tra pezzi delle Istituzioni e Cosa nostra? “Il tribunale di Palermo non può processare lo Stato“. La procura del capoluogo Siciliano? “Nel suo comportamento ci sono profili eversivi“. L’imputato Mario Mori? “È un eroe, vittima di tortura giudiziaria, una tortura che deve avere un limite”. Vittorio Sgarbi sembra essere tornato indietro di venticinque anni, ai tempi in cui dava ...

Sicilia : Sgarbi - Mori? Inaccettabile caso di tortura giudiziaria : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - "Come se non bastasse il caso Contrada che è la vergogna della giustizia palermitana davanti all'Europa, il caso Mori è un altro, Inaccettabile caso di tortura giudiziaria". Così l'assessore regionale di Beni culturali Vittorio Sgarbi alla vigilia della proiezione del

Sicilia - Sgarbi e Micciché invitano Mori e De Donno all’Ars. Sono imputati nel processo Trattativa. M5s : “Vergogna” : Sono imputati al processo sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Accusati di avere cercato per primi un’interlocuzione con la mafia. Nel frattempo, però, entreranno con tutti gli onori Palazzo dei Normanni. E all’Assemblea regionale Siciliana è scoppiata la polemica. Il motivo? L’idea di Vittorio Sgarbi e di Gianfranco Micciché di aprire le porte di Palazzo Reale a Mario Mori e Giuseppe De Donno. ...

Sicilia : all'Ars il docufilm su Mori - scontro fra Sgarbi e Cancelleri (2) : (AdnKronos) - Per Sgarbi "è inaccettabile la posizione politica e contro lo Stato di pm come Antonino Di Matteo (contestato duramente anche da Fiammetta Borsellino che ne ha sottolineato le gravi lacune nell'inchiesta sulla morte del padre) che nelle sue requisitorie tendenziose ha infamato due pres