Sicilia | lo sfogo del garante per l' infanzia ' Lavoro in assoluta solitudine' 2

Sicilia : lo sfogo del garante per l'infanzia 'Lavoro in assoluta solitudine' (3) : (AdnKronos) - Nel frattempo, Bordonaro ha preso anche contatti con le organizzazioni non governative che si occupano dei minori e degli adolescenti, dall'Unicef all'Unhcr. "Ma non riesco a fare nulla - si sfoga - Vorrei potere avviare dei rapporti di collaborazione anche per occuparmi di temi di att