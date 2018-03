Sicilia : Armao - lunedì approveremo documenti finanziari : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – “Siamo in linea, lunedì saranno approvati i documenti finanziari”. Così il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao e assessore all’Economia replica a distanza al M5S che ieri ha lamentato: “Ancora oggi non abbiamo avuto traccia dei documenti contabili, tantomeno della giunta di governo”. La capogruppo del M5S all’Ars Valentina Zafarana, ha detto: “I ...

Sicilia : Armao - isola diventerà polo strategico per agenda digitale : Palermo, 14 mar. (AdnKronos) – Con la nuova agenda digitale “la Sicilia diventerà polo strategico a livello nazionale”. Così il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, presentando l’agenda digitale a Palazzo d’Orleans. Armao annuncia “l’azzeramento del divario digitale, del divario economico sociale e territoriale tra Nord e Sud”. L'articolo Sicilia: Armao, isola diventerà polo ...

Forza Italia - la giudice al posto dell’ex tronista : in Sicilia candidata la compagna di Armao - vice presidente della Regione : L’ex tronista deve farsi da parte, al suo posto ad Agrigento ci deve essere il giudice. Tra i candidati di Forza Italia in Sicilia spunta Giusi Bartolozzi, magistrato e compagna del vice presidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao. Sarà lei la capolista nel collegio di Agrigento nel listino di Forza Italia. Ylenia Citino, ex tronista di Uomini e Donne, deve farsi da parte e chissà dove verrà ripescata, magari innescando un valzer di ...

Sicilia : Armao - riconoscimento insularità determinante per eguaglianza fra cittadini : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - "Il riconoscimento dell'insularità è determinante ai fini della creazione di un'eguaglianza effettiva tra i cittadini Siciliani e il resto degli europei. I Siciliani sono cittadini italiani di serie B e cittadini europei di serie C". Così il vicepresidente della Region

Sicilia : incarichi esterni Ars - Armao 'Numeri sconvolgenti - no a stipendificio' (2) : (AdnKronos) - "E' giusto che le consulenze vengano richieste quando sono di apporto fondamentale e di supporto a un'istituzione così importante qual è il parlamento Siciliano. Non possono diventare uno stipendificio, sarebbe inaccettabile" evidenzia Armao, sottolineando però l'impossibilità del gove

Sicilia : incarichi esterni Ars - Armao 'Numeri sconvolgenti - no a stipendificio' : Palermo, 20 gen. (AdnKronos) - "Ho visto che la Corte dei Conti ha iniziato delle procedure e ho visto numeri assolutamente sconvolgenti. E' singolare che una struttura che costa quasi 150milioni di euro, e quindi ha al proprio interno professionalità, per altro ben pagate, debba ricorrere a centina

Sicilia : Armao cita Mattarella - dobbiamo avere carte in regola : Palermo, 5 gen. (AdnKronos) - "dobbiamo avere una Regione con le carte in regola e con i conti in regola, mi piace citare Piersanti Mattarella". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, incontrando la stampa per una "operazione verità" sui conti della Regione.

Sicilia : Armao - taglio contributi? Nessuna alternativa - iter già avviati' (2) : (AdnKronos) - "Era una procedura totalmente incardinata, strutturata, dimensionata sotto il profilo economico-finanziario dal precedente governo - puntualizza Armao -. Le commissioni avevano fatto un lavoro istruttorio sulla base dei parametri fissati dal Governo Crocetta. Se avessimo introdotto un