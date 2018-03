Sicilia | ancora una seduta lampo all’Ars | dura sei minuti e 19 secondi Poi il rinvio

Sicilia : M5S - all'Ars ancora nessuna traccia dei documenti contabili : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - "ancora oggi non abbiamo avuto traccia dei documenti contabili, tantomeno della giunta di governo. Musumeci venga in Aula a riferire sulla consistenza della sua maggioranza. I numeri non sono dalla sua parte, né da un punto di vista contabile, tantomeno da quello polit

Tirreno-Adriatico 2018 - Vincenzo Nibali ancora indietro di condizione. Il diesel Siciliano sarà pronto per le Classiche : Vincenzo Nibali doveva testare la gamba alla Tirreno-Adriatico, non si era certo presentato al via con l’obiettivo di fare classifica e di forzare. La Corsa dei due Mari era importante per lo Squalo per fare un punto della situazione in questo avvio della stagione, per tornare seriamente in gara e per puntare con maggiore decisione ai grandi obiettivi stagionali. Il siciliano non era chiaramente al top della forma, segno tangibile che la ...

Sicilia : Cordaro - Cancelleri ancora in campagna elettorale - in Aula avremo numeri : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - "Forse Cancelleri non ha compreso che la campagna elettorale è finita, sia quella delle regionali, che egli ha perso, sia quella per le Politiche che è andata come è andata e le prossime settimane ci spiegheranno cosa sarà del governo del Paese. Mi viene, però, un po'

Sicilia : deputati M5s - dopo sentenza Tar ancora più determinati : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) - Gli scranni all'Assemblea regionale Siciliana dei deputati M5S sono salvi. Il Tar di Palermo, infatti, ha rigettato il ricorso di alcuni candidati non eletti che volevano riscrivere il risultato delle regionali di novembre scorso estromettendo gli eletti (tra questi al

Mafia : Odg Sicilia - sentenza Rostagno lascia amaro in bocca - verità ancora lontana : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - "Le sentenze si rispettano, ma quando vedi che dopo 30 anni si stenta ad ottenere piena verità e giustizia resta l'amaro in bocca. C'è comunque una certezza: a uccidere Mauro Rostagno è stata la Mafia perché l'impianto accusatorio è stato confermato, ma ancora non sapp

Maltempo Sicilia : ancora disagi nei collegamenti con le isole minori : A causa del persistere delle cattive condizioni meteomarine si registrano ancora disagi nei collegamenti con le isole minori: lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar. Di seguito le corse annullate nella mattinata di oggi: Trapani-Egadi, Milazzo-Eolie, Palermo-Ustica. L'articolo Maltempo Sicilia: ancora disagi nei collegamenti con le isole minori sembra essere il primo su Meteo Web.

Sicilia - Musumeci mette mano ai dirigenti. Ancora polemiche per gli stipendi d'oro : Lo aveva detto all'inizio del suo mandato, lo ha confermato a pochi mesi di distanza. Nello Musumeci ha messo le mani sulle nomine dei dirigenti. Lo ha fatto azzerando tutte quelle che erano legate al ...

Ancora vive - il canto delle le migranti è commovente. Salvate dai volontari della ong nel Canale di Sicilia : “Se alla vita mettiamo musica, suonerà così”, scrive la ong Proactiva Open Arms sulla sua pagina Facebook, i cui volontari hanno messo in salvo queste donne africane. Sul gommone della ong, con indosso i giubbotti di salvataggio intonano una canzone L'articolo Ancora vive, il canto delle le migranti è commovente. Salvate dai volontari della ong nel Canale di Sicilia proviene da Il Fatto Quotidiano.