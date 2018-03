Si ferma all' incrocio per uno spuntino Multato camionista

Rally : confermato il legame tra la Skoda e la S.A. Motorsport per tutto il 2018 : La Skoda unirà le forze con il team S.A. Motorsport per provare a conquistare il Campionato Italiano Rally 2018 Skoda conferma nel 2018 il legame che la unisce al Motorsport fin dalla origini e che ...

Tim conferma 6500 esuberi : sindacati pronti alla mobilitazione : Tim procederà unilateralmente ad avviare la procedura per la Cigs, cassa integrazione straordinaria, dopo l’incontro con i sindacati che hanno ribadito il no al progetto di riorganizzazione dell’azienda annunciato settimane fa.Continua a leggere

Microsoft ha in cantiere "qualcosa di diverso" per l'E3 2018 - confermata la conferenza per il 10 giugno alle ore 21 : giugno si avvicina a grandi passi e i protagonisti dell'industria videoludica si preparano all'importante manifestazione dell'E3.Anche Microsoft, ovviamente, non mancherà alla kermesse e ha già confermato che la sua conferenza si terrà domenica 10 giugno alle ore 21 italiane. Già all'inizio dell'anno il boss di Xbox, Phil Spencer, parlò dei piani del colosso per l'E3 2018, dichiarando che "ci saranno cambiamenti positivi" e che "potrebbe essere ...

Milano - linea M1 ferma per “zaino sospetto”/ Allarme bomba metro tra Rho Fiera-Molino Dorino : circolazione ok : Dalle 8 e 45 alle 10 di stamane la circolazione della linea metropolitana rossa tra le stazioni di Rho Fiera e Molino Dorino è stata interrotta per il ritrovamento di uno zainetto sospetto(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:45:00 GMT)

Se l’autobus non si ferma perché alla fermata ci sono solo immigrati : Sembrano cose piccole, trascurabili, per le quali potremmo trovare senza problemi una qualche giustificazione. E invece no. Un autobus che salta la “fermata dei migranti”, quella dove si raduna la maggior parte di quelli che abitano al campo di accoglienza di Marco, frazione di Rovereto, civilissima provincia di Trento, ignorando le richieste. Violando la pubblicità del suo servizio. Non sono cose trascurabili: sono, per così dire, la seconda ...

Tim - l'azienda conferma 6500 esuberi . I sindacati : "Pronti alla mobilitazione" : MILANO - Nessun passo indietro. La Tim conferma 6.500 esuberi strutturali, anticipato all'inizio dell'anno , e in assenza di un accordo con i sindacati procederà unilateralmente alla cassa ...

Sigilli ai 'caseddhi' di Alliste - il Riesame conferma alcuni sequestri. Le conclusioni - : 'Un sensibile aggravamento del carico urbanistico della zona, peraltro paesaggisticamente tutelata'. Sono le conclusioni del Tribunale del Riesame sul sequestro preventivoeseguito nel gennaio scorso, ...

Inter - anticipazioni confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni ...

Inter - anticipazionI confermate : è rottura con Spalletti - la pista Juventus ed il sostituto dell’ex Roma : Qualche giorno fa CalcioWeb aveva lanciato un’esclusiva, quella di una possibile rottura tra l’Inter ed il tecnico Luciano Spalletti, dubbi da parte della dirigenza nerazzurra, l’inizio positivo della stagione è un lontano ricordo ed adesso la squadra fa fatica sia dal punto di vista dei risultati che delle prestazioni. In più nelle ultime ore il rapporto si è incrinato ulteriormente, le ultime dichiarazioni non sono andate giù ...

Delfino Trivero conferma Giardino alla presidenza : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cultura e turismo > Delfino Trivero ...

Pescara - tre piste per il delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : Una vera e propria esecuzione per un delitto ancora misterioso anche se le indagini per l'omicidio di Alessandro Neri condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara sembrano aver ...

Aeroporti : Gesap - Giambrone riconfermato alla presidenza : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Fabio Giambrone rimane alla presidenza della Gesap, società che gestisce l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. L’assemblea dei soci, si legge in una nota, "nel prendere atto oggi delle dimissioni da consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione della s

Pescara - tre piste per il delitto di Alessandro Neri. Autopsia conferma : anche un colpo alla testa : L'Autopsia conferma che il giovane è stato ucciso con due colpi di pistola, il secondo alla testa. Ritrovato uno dei due proiettili

Allerta meteo Lombardia : confermato il codice arancione per rischio valanghe : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di conferma di moderata criticità (codice arancione), la numero 31, per rischio valanghe, con decorrenza dalla mezzanotte della passata domenica 11, sulle zone omogenee 12 (Retiche occidentali, province Como e Sondrio); 13 (Retiche centrali, provincia Sondrio); 14 (Retiche orientali, ...