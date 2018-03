Setta macrobiotica smantellata ad Ancona | adepti ridotti in schiavitù

Setta macrobiotica - ANCONA/ Adepti ridotti in schiavitù e costretti a non prendere medicine : Stroncata una SETTA MACROBIOTICA che aveva ridotto in schiavitù gli Adepti , obbligandoli a mangiare cibi che avrebbero dovuti guarirli da gravi malattie. costretti a non prendere medicine (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 10:30:00 GMT)

Ridotti in schiavitù da una Setta macrobiotica : Ridotti in schiavitù da una setta macrobiotica, 5 indagati nelle Marche e in Emilia Romagna – Vittime manipolate e ridotte in schiavitù attraverso il rigido controllo dell'alimentazione...