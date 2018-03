Serie C | noto artista regala 10mila euro; i tifosi al giudice | ' niente scherzi'

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La giornata del 15 marzo si preannuncia fondamentale, forse decisiva, per il destino dell'Arezzo Calcio, squadra del girone A diC. Il Tribunale, infatti, dovrà pronunciarsi sul fallimento o meno del club e sull'ipotesi dell'esercizio provvisorio. Domani la decisione del Tribunale In questa drammatica corsa contro il tempo, si sono mossi iaretini che sperano di salvare la categoria, per non vedere cancellata la propria storia calcistica. A tale scopo, è stato esposto vicino il Tribunale di Arezzo uno striscione significativo, rivolto alAntonio Picardi che sarà il relatore sulla vicenda del club amaranto, contenente una scritta dal titolo, 'Picardi: con l'Arezzo...!'. Ovviamente, non si tratta di una minaccia, né tanto meno di un messaggio in codice mafioso, ma è solo un disperato appello affinché anche la giustizia possa essere comprensiva nei ...