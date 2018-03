Serie A Sampdoria | Bereszynski a mezzo servizio con il gruppo

Serie A - un turno di stop per Linetty della Sampdoria. Ammende per l'Inter : MILANO - Sono cinque in tutto i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata del campionato di Serie A. Nessuno è stato espulso: lo stop è scattato a seguito delle ammonizioni ...

Video/ Crotone Sampdoria (4-1) : highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata) : Video Crotone Sampdoria (risultato finale 4-1): highlights e gol della partita valida nella 28^ giornata di Serie A. Clamorosa vittoria degli squali che fanno un bel passo avanti(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Regalati quattro gol al Crotone» : Marco Giampaolo non nasconde la delusione: "La partita non è mai cominciata per la Sampdoria - dice l'allenatore a Sky Sport - E' una sconfitta pesante, che brucia molto. Il quarto gol subito è l'...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Serie A 28esima giornata torna alla vittoria il Crotone con la goleada contro la Sampdoria : Crotone 4 Sampdoria 1 Marcatori: Trotta 5°, Stoian 23°, Trotta 36°, Zapata 69°, Simy Crotone (4-3-3): Cordaz,

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Ripartiamo onorando la memoria di Astori» : GENOVA - " Si riparte onorando lo sport e la memoria di Astori " . Così Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , dopo lo stop forzato dovuto alla scomparsa del capitano della Fiorentina, e in vista della ripresa del campionato, ...

Serie A Crotone - Ricci : «La Sampdoria opportunità di riscatto» : Crotone - Insieme a Walter Zenga, Federico Ricci ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica , ore 15, che il Crotone giocherà contro la Sampdoria. "Per noi è stata una settimana ...

Serie A Crotone - Zenga : «Nessuna rivincita contro la Sampdoria» : Crotone - "Per me essere tornato alla Sampdoria è stato fantastico, se non è andata è anche colpa mia perchè non ho lo stesso atteggiamento di adesso. Anche il presidente Ferrero ha detto che fu un ...

Serie A Crotone - Barberis : «Concentrati sulla Sampdoria» : Crotone - Test di allenamento in vista della gara contro la Sampdoria per il Crotone, che allo Scida ha affrontato il Sersale, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. Il test si è concluso ...

Serie A Sampdoria - Ramirez si allena in gruppo : GENOVA - Doppia sessione per la Sampdoria che ha messo nel mirino il Crotone . Mattutino a reparti tra palestra , forza, e campo , trasformazione con esercitazioni tecnico-tattiche, ; pomeridiano ...

Serie A Crotone - Capuano : «Spero in una Sampdoria non in giornata» : Crotone - "La Sampdoria gioca un bel calcio. Siamo determinati ma consapevoli che sarà dura perché loro hanno messo sotto anche squadre d'alta classifica". Marco Capuano analizza con lucidità la ...

Serie A Sampdoria - fisioterapia - palestra e piscina per Bereszynski : GENOVA - Ritorna al lavoro la Sampdoria : alla presenza del direttore sportivo Carlo Osti, i blucerchiati sono tornati in mattinata ad allenarsi sul campo 2 del 'Mugnaini' di Bogliasco. Il programma ...