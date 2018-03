Serie A Lazio | i tifosi citano i direttori di gara per l' espulsione di Immobile contro il

Nicchi - Var in Serie A anche l'anno prossimo/ “Siamo molto soddisfatti - non torniamo indietro - sulla Lazio…” : Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo: “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”. Il numero uno degli arbitri ha parlato a margine dell’evento in Figc(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:29:00 GMT)

Moviola Serie A - Lazio ancora penalizzata : biancocelesti furiosi - scelte giuste in Genoa-Milan : Moviola SERIA A – E’ andata in scena la 28^ giornata del campionato di Serie A, importante indicazioni per le zone alte e basse della classifica ma a fare sempre molto discutere sono le scelte arbitrali. ancora penalizzata la Lazio di Simone Inzaghi, Immobile va giù per un contatto con Ceppitelli prima e Barella dopo, l’arbitro non fischia e sbaglia. In Crotone-Sampdoria giusto assegnare il penalty per i calabresi, in ...

Video Gol Cagliari-Lazio 2-2 : Highlightes e Tabellino Serie A 11-3-2018 : Risultato finale Cagliari-Lazio 2-2: Cronaca e Video Gol Pavoletti, aut. Ceppitelli, Barella rig., Immobile, 28^ giornata Serie A, 11 Marzo 2018 Alla Sardegna Arena di Cagliari arriva un rocambolesco pareggio, 2-2 è il risultato finale tra i padroni di casa e la Lazio di Simone Inzaghi. Nella partita del ricordo di Astori i rossoblù hanno ottenuto un punto buono contro una squadra nettamente più superiore, la Lazio conferma il suo periodo ...

Risultati Serie A - 28^ giornata : Crotone da sballo - la Juventus torna in vetta - Immobile salva la Lazio [FOTO] : Risultati Serie A – Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 28^ giornata del campionato di Serie A, importanti indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La Juventus in attesa della gara del Napoli contro l’Inter torna in vetta alla classifica del massimo torneo italiano, super prestazione da parte di Dybala, autore di una doppietta. Il colpo grosso in chiave salvezza è quella del Crotone che vince nettamente ...

Probabili formazioni Cagliari-Lazio - Serie A 11-3-2018 : Torna a giocare di domenica alle 15:00 la Lazio di Inzaghi, e lo farà affrontando il Cagliari nella Sardegna Arena alla caccia di tre punti sempre più complicati da conquistare. La Roma ha vinto venerdì e ciò obbliga i biancocelesti a seguire il passo dei loro cugini; al Cagliari servono punti per raggiungere la salvezza e vuole approfittare del fattore casa. Il caso Joao Pedro, sospeso per doping proprio nei giorni antecedenti alla sfida, ...

Lazio Juventus 0-1 - Giornata 27 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : La Juve supera la Lazio con un gol nei minuti di recupero di Dybala. I bianconeri si portano a meno uno dal Napoli e con una partita da recuperare. L'articolo Lazio Juventus 0-1, Giornata 27 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Moviola Serie A : Lazio e Juventus - manca un rigore per parte. Ünder - posizione regolare : ROMA - Ecco tutti gli episodi da Moviola degli anticipi della 27ª giornata di serie A, Lazio-Juventus e Napoli-Roma. Lazio-Juventus , Banti, DYBALA E LEIVA: manca UN rigore PER PARTE Dodicesima ...