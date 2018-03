Serie A | Juventus-Atalanta 2-0 | Higuain e Matuidi firmano l' allungo sul Napoli

Serie A Juventus-Atalanta 2-0 - il tabellino : TORINO - La Juventus batte l' Atalanta 2-0 nella gara di recupero della ventiseiesima giornata e allunga in classifica rispetto al Napoli secondo. Nella prima frazione di gioco, sblocca la gara ...

Recupero Serie A - Juventus-Atalanta 2-0 : 19.51 Graffio forse decisivo della Juve nella lotta scudetto con il Napoli. I bianconeri nel Recupero battono 2-0 l'Atalanta e si portano a +4 sui partenopei. Nel primo tempo arriva la 15.ma rete di Higuain che, in contropiede, sfrutta al meglio una fuga di Douglas Costa e batte di precisione Berisha (29'). Ripresa intensa, i bergamaschi ci provano con Mancini (50') e Ilicic (salva Higuain di testa al 54'). D.Costa in diagonale scheggia il ...

Pagelle/ Juventus Atalanta : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A recupero 26^ giornata - primo tempo) : Pagelle Juventus Atalanta, i voti della partita per il Fantacalcio: i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo all'Allianz Stadium nel recupero della 26^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:00:00 GMT)

LIVE Juventus-Atalanta - recupero Serie A in DIRETTA : 0-0 - Higuain e Dybala dal 1' - Gomez-Ilicic coppia d’attacco orobica : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A. All’Allianz Stadium partita di importanza fondamentale, per la Vecchia Signora, perché in caso di vittoria potrebbe allungare a +4 sul Napoli. La gara contro i bergamaschi era originariamente in programma per il 25 febbraio, ma la violenta nevicata che ha colpito Torino aveva convinto capitani, dirigenti e ...

Serie A - dove vedere il recupero di Juventus-Atalanta in tv e in streaming : La Juventus prova la fuga: i bianconeri sfidranno alle 18 l'Atalanta nel recupero della 28ª giornata L'articolo Serie A, dove vedere il recupero di Juventus-Atalanta in tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni/ Juventus Atalanta : quote - le ultime novità live. Duello tra numeri 10 (Serie A recupero) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Recupero di Serie A: Allegri dovrebbe riproporre Buffon e Matuidi e ritrova Mandzukic(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:52:00 GMT)

LIVE Juventus-Atalanta - recupero Serie A in DIRETTA : bianconeri per allungare a +4 sul Napoli : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Atalanta, recupero della 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A. All’Allianz Stadium partita di importanza fondamentale, per la Vecchia Signora, perché in caso di vittoria potrebbe allungare a +4 sul Napoli. La gara contro i bergamaschi era originariamente in programma per il 25 febbraio, ma la violenta nevicata che ha colpito Torino aveva convinto capitani, dirigenti e ...

Probabili formazioni / Juventus Atalanta : quote - le ultime novità live. Ballottaggio a tre (Serie A recupero) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Recupero di Serie A: Allegri dovrebbe riproporre Buffon e Matuidi e ritrova Mandzukic(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:18:00 GMT)

Juventus Atalanta/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live - Serie A - : diretta Juventus Atalanta, info Streaming video e tv: si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio.

Juventus Atalanta/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario - risultato live (Serie A) : diretta Juventus Atalanta, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:00:00 GMT)

Juventus-Atalanta - recupero Serie A : orario d'inizio e come vederla in tv e in tempo reale. Le probabili formazioni : Sarà inoltre possibile la visione del match in streaming su laptop, smartphone o tablet, tramite SkyGo per gli abbonati Sky e Premium Play per gli abbonati Mediaset. Inoltre vi sarà la DIRETTA LIVE ...

Juventus-Atalanta - recupero Serie A : orario d’inizio e come vederla in tv e in tempo reale. Le probabili formazioni : Mercoledì 14 marzo alle ore 18 Juventus ed Atalanta scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per il recupero della 26esima giornata di Serie A. Dopo il rinvio di due settimane fa, il match tra bianconeri e nerazzurri ha una valenza particolare. In caso di vittoria, infatti, i padroni di casa si porterebbero a +4 il vantaggio sul Napoli nella graduatoria generale. Per cui le motivazioni degli uomini di Massimiliano Allegri sono ...

Probabili formazioni/ Juventus Atalanta : quote - le ultime novità live (Serie A - recupero 26^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: le quote e le ultime novità live sui due schieramenti. recupero di Serie A: Allegri dovrebbe riproporre Buffon e Matuidi e ritrova Mandzukic(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 04:17:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Atalanta : diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Juventus Atalanta: diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:24:00 GMT)