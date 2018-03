Serie A | dove vedere il recupero di Juventus-Atalanta in tv e in streaming

Serie B Pescara-Carpi - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : PESCARA - Oggi alle 18 si recupera Pescara - Carpi , per la settima giornata di ritorno. Per il Pescara, adesso servono punti: la rincorsa-play off almeno numericamente è ancora possibile, ma forse il ...

Serie B Bari-Spezia - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : BARI - Oggi alle 18, Bari e Spezia scendono in campo per il recupero della settima giornata di ritorno. Vincendo, la squadra di Grosso sorpasserebbero il Venezia in classifica, portandosi in quinta ...

Serie B Empoli-Entella - probabili formazioni e tempo reale alle 17.30. Dove vederla in tv : EMPOLI - Oggi, alle 17.30, la trentesima giornata del campionato cadetto propone Empoli-Entella. Preziosissima occasione, per l'Empoli, che, vincendo, si riprenderebbe il primo posto in solitaria, ...

Serie B Salernitana-Avellino - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : SALERNO - Derby campano per la trentesima giornata di campionato: alle 15 scendono in campo Salernitana e Avellino . Per i granata, da ieri pomeriggio in ritiro a Mercato San Severino, unica novità ...

Serie A Inter-Napoli - probabili formazioni e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv

Serie A Genoa-Milan - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv

La Serie A in diretta - probabili formazioni e tempo reale alle 15. Dove vederla in tv

La Serie B in diretta - tempo reale alle 15. Dove vederla in tv : BARI - Trentesima giornata di campionato in programma oggi. alle 15, sono in programma sette incontri. La Pro Vercelli è in scena a Bari . A causa prima della neve prima e poi dell'improvvisa morte di ...

Serie A Verona-Chievo - probabili formazioni e tempo reale alle 20.45. Dove vederla in tv

Serie A - dove vedere Inter-Napoli in Tv e in streaming : A San Siro si sfidano Inter e Napoli nel posticipo della 9a giornata di ritorno di Serie A L'articolo Serie A, dove vedere Inter-Napoli in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Benevento - De Zerbi : «Difficile giocare contro la Fiorentina. Si doveva rinviare» : Benevento - "E' stata una settimana difficile. Astori faceva parte del nostro mondo ed è come se fosse scomparso un giocatore del Benevento. Chi conosce questo mondo sa che vuol dire stare in un ritiro e quando viene a mancare una persona in questo modo è pesante" . Il tecnico del Benevento , De Zerbi, si prepara alla prossima gara con la Fiorentina . ...

Serie B Perugia-Brescia - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : PERUGIA - Oggi alle 18 si recupera Perugia-Brescia, gara di recupero della ventottesima giornata di campionato, non disputata per il maltempo. In casa Perugia dopo dieci giorni di stop c'è la ...

Malagò : «Rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» : Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di recuperare le partite il prossimo fine settimana facendo slittare i successivi turni già in calendario. L'articolo Malagò: «Rinvio delle partite di Serie A doveroso e condiviso dai club» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - diretta Torino-Crotone : probabili formazioni - tempo reale dalle 15 e dove vederla in tv : TORINO - Il Torino di Walter Mazzarri vuole tornare a vincere dopo le sconfitte contro Juventus e Verona . Il tecnico granata si affida al 4-3-3 con Iago Falque , Belotti e Niang . Per il Crotone di ...