Serie A Cagliari | per Sau e Cigarini lavoro in piscina

Video/ Cagliari Lazio (2-2) : highlights e gol della partita ( Serie A 28^ giornata) : Video Cagliari Lazio (2-2) : highlights e gol della partita valida per la 28^ giornata di Serie A. Gli isolani passano due volte ma si fanno riprendere, Immobile pareggia al 95' minuto.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:00:00 GMT)

Cagliari Lazio 2-2 - Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Un gol di tacco di Immobile nel recupero salva la Lazio a Cagliari . Un pari che conferma il momento non brillantissimo dei biancocelesti. L'articolo Cagliari Lazio 2-2, Giornata 28 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A Cagliari - Lopez : «Che peccato. Mancavano 20 secondi» : Così il tecnico dei sardi: " Sono partite complesse perchè sai che affronti una grande squadra come la Lazio, un undici che ha qualità in tutti i reparti - spiega a Sky Sport - La settimana è stata ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Gara speciale. Mi tengo il punto...» : ... incassa il pareggio nel recupero con filosofia: " Sono partite complesse perchè sai che affronti una grande squadra come la Lazio, un undici che ha qualità in tutti i reparti - spiega a Sky Sport - ...

Serie A : Cagliari-Lazio 2-2 - Crotone-Sampdoria 4-1 - Bologna-Atalanta 0-1 - Sassuolo-Spal 1-1 : ROMA - Non c'è storia all'Ezio Scida, dove il Crotone dà spettacolo e stende la Sampdoria con un pesante 4-1. A Bologna , l' Atalanta conquista tre punti preziosi in chiave europea. Finisce 1-1 il ...

Serie A Cagliari-Lazio 2-2 - il tabellino : CAGLIARI - Alla Sardegna Arena termina 2-2 la sfida tra Cagliari e Lazio. I rossoblù vanno sopra 2 volte e si fanno raggiungere in entrambi i casi dai biancocelesti. Dopo i gol di Pavoletti, l'autogol ...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2 : un capolavoro di Immobile salva Inzaghi nel recupero : CAGLIARI - Gol ed emozioni alla 'Sardegna Arena' dove il Cagliari spaventa una Lazio che più della stanchezza per un calendario praticamente senza sosta ha rischiato di pagare caro le ingenuità di ...

Serie A - Cagliari-Lazio 2-2. Immobile di tacco risponde a Pavoletti e Barella : La Lazio si salva al 95'. Immobile pareggia con un colpo di tacco da Oscar una partita che sembrava irrimediabilmente compromessa dopo il rigore di Barella . primo tempo - È il Cagliari a passare in ...

Serie A Cagliari - ritirata la maglia di Astori. Romagna indosserà la 56 : Cagliari - Cambio di numerazione per Filippo Romagna , al Cagliari : il giocatore che indossava la maglia numero 13, indossata da Davide Astori nel corso della sua permanenza in rossoblù, indosserà , ...

Probabili formazioni Cagliari-Lazio - Serie A 11-3-2018 : Torna a giocare di domenica alle 15:00 la Lazio di Inzaghi, e lo farà affrontando il Cagliari nella Sardegna Arena alla caccia di tre punti sempre più complicati da conquistare. La Roma ha vinto venerdì e ciò obbliga i biancocelesti a seguire il passo dei loro cugini; al Cagliari servono punti per raggiungere la salvezza e vuole approfittare del fattore casa. Il caso Joao Pedro, sospeso per doping proprio nei giorni antecedenti alla sfida, ...

Calcio - Serie A : Joao Pedro positivo a un diuretico. Sospeso il giocatore del Cagliari : Nuovo caso di doping nella Serie A di Calcio . Joao Pedro è risultato positivo all’idroclorotiazide (un diuretico) durante i test effettuati da Nado Italia in occasione del match tra il suo Cagliari e il Sassuolo giocato lo scorso 11 febbraio. Il brasiliano è stato Sospeso dal tribunale nazionale antidoping. Da precisare che Joao Pedro è risultato positivo anche in occasione di Chievo- Cagliari del 17 febbraio, sempre alla stessa sostanza. ...

Serie A : UFFICIALE - rinviate Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina : La terribile notizia della morte di Davide Astori che ha scosso il mondo del calcio ha portato la Lega Serie A a rinviare le partite tra Udinese e Fiorentina, prevista per le 15 di oggi, e Genoa-Cagliari , delle 12.30. A breve si attendono aggiornamenti anche sulle ...

PRONOSTICI Serie A / Quote e scommesse sulle partite : chi è favorito in Genoa Cagliari? (27^ giornata) : PRONOSTICI SERIE A: Quote e scommesse sulle partite della 27^ giornata del massimo campionato italiano. Tante le sfide apete: attenzione al big match Napoli-Roma al San Paolo. (Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 10:00:00 GMT)