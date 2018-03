Sergio Mattarella e il prossimo governo | l' incubo di un tecnico tutto tasse a Palazzo

Graziano Delrio : "Se Sergio Mattarella ci chiama al Quirinale valuteremo" : "Se Mattarella ci chiedesse di fare il Governo? Valuteremo. Il Presidente ha sempre la nostra attenzione e la nostra collaborazione. Noi siamo disponibili ad ascoltare, diversamente da quello che hanno fatto Lega e M5S nel corso dell'ultima Legislatura". A dirlo è Graziano Delrio ai microfoni di Radio anch'io (Rai Radio 1). "Non auspichiamo un governo M5S-Lega perché hanno fatto promesse che non sono realizzabili", prosegue."Sono ...

Dagospia - l'intervento di Sergio Mattarella? Una replica indiretta a Matteo Renzi : cosa c'è dietro : Sergio Mattarella è tornato ad invocare l'unità nazionale con la speranza di formare un nuovo governo. Un messaggio che, a molti, è sembrato rivolto al Pd , proprio a ridosso della direzione nazionale ...

L'aereo di Sergio Mattarella ha rischiato di essere abbattuto per grave errore Video : Gli aerei della flotta di Stato sono aerei istituzionali che vengono usati dai membri di governo e dalla presidenza della Repubblica per raggiungere velocemente le loro destinazioni. I cosiddetti aerei blu devono essere utilizzati esclusivamente dalle cariche istituzionali per adempiere alle loro funzioni governative, e non per campagne elettorali o impegni privati. In passato c'è stata molta polemica riguardo all'uso indiscriminato di questi ...

Sergio Mattarella - l'appello alle forze politiche : 'Serve corresponsabilità'. Per il Colle il Pd resta al centro dei giochi? : Dopo il voto del 4 marzo, ecco il secondo appello di Sergio Mattarella . Parlando al Quirinale ai giovani nuovi Alfieri della Repubblica e commentando la situazione politica, il presidente della Repubblica ha affermato: 'Ho fiducia nel futuro e nell'Italia', consapevoli che ' serve corresponsabilità, senza chiudersi nella propria dimensione personale, individuale,...

Secondo appello di Sergio Mattarella - 'sorti comuni - serve corresponsabilità senza egoismi' : Secondo appello alla responsabilità del capo dello Stato in pochi giorni. L'8 marzo aveva inserito un messaggio politico dentro il suo discorso incentrato sulle donne, sul contributo femminile allo ...

Sondaggio - gli elettori vogliono un governo M5s-Pd : Sergio Mattarella la pensa allo stesso modo? : Che governo avremo? Come si muoverà Sergio Mattarella ? Chi accetterà alleanze e con chi? Domande che, per ora, restano senza risposte sicure. Di certo, al contrario, c'è quel che rileva un Sondaggio ...

Governo - i due nomi di Sergio Mattarella per Palazzo Chigi : Luca Zaia e Carlo Cottarelli : Un mese, un mese e mezzo di tempo. Tanto il presidente Sergio Mattarella concederà ai partiti per dialogare e cercare un'intesa su una possibile piattaforma di Governo. Poi, se non ci saranno ...

Maria Elena Boschi e Sergio Mattarella - i discorsi 'cifrati' al Quirinale : doppio attacco a Matteo Salvini : Un involontario patto dell' 8 marzo . Nel giorno della festa della donna, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la sottosegretaria Maria Elena Bosch i pronunciano due discorsi di rito che ...

Luigi Di Maio - l'incontro con Sergio Mattarella : imbarazzi e nessun saluto con Napolitano : Luigi Di Maio ha incontrato Sergio Mattarella in occasione dell'8 marzo al Quirinale e non è stato un momento privo di imbarazzo. In prima fila ci sono i ministri uscenti con i quali il candidato ...

La campagna elettorale è finita. Appello di Sergio Mattarella per sbloccare l'empasse : L'Appello è misurato, scevro da ogni drammatizzazione: bisogna avere tutti "senso di responsabilità" e "saper collocare al centro l'interesse generale del paese e dei suoi cittadini". Proprio sull'esempio delle donne che, dopo battaglie fortemente divisive, poi si impegnarono, sollecitando i partiti di appartenenza, nella pars construens, come la legislazione sul nuovo diritto di famiglia. Queste le parole che Mattarella pronuncia ...

Sergio Mattarella - le prima parole dopo il voto : 'Ora responsabilità'. Si rivolge al Pd? : dopo il terremoto elettorale, arrivano le primissime parole di Sergio Mattarella . Il Capo dello Stato, in un passaggio del suo discorso in occasione della cerimonia della giornata internazionale ...

Primo appello alla responsabilità di Sergio Mattarella : "Adesso mettere interesse del Paese al centro" : Un discorso incentrato sulle donne, sul contributo femminile allo sviluppo della Repubblica e alle discriminazioni ancora presenti, ma con un messaggio politico. Bisogna tutti avere "senso di responsabilità" e pensare al bene generale dei cittadini ha detto il presidente Sergio Mattarella dal Quirinale, dove ha celebrato la Giornata delle donne."Abbiamo ancora - e questo riguarda tutti - avremo sempre bisogno di questa attitudine: del ...