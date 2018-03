: #Terremoto: anche Boeri indagato per sequestro Norcia. Coinvolto come direttore lavori per centro polivalente - TgLa7 : #Terremoto: anche Boeri indagato per sequestro Norcia. Coinvolto come direttore lavori per centro polivalente - CybFeed : #Sequestro Norcia, dimissioni sindaco? - romi_andrio : RT @repubblica: Norcia, la procura al contrattacco sul sequestro del Centro polivalente di Boeri -

Ildi,Nicola Alemanno, pensa di dimettersi, dopo l'avviso di garanzia e ildel centro polivalente allestito dopo il sisma. "La magistratura ce la mette tutta per frenare la ricostruzione", dice la portavoce dei terremotati Nori."Si tengono gli amministratori locali sul filo del rasoio per fare il loro dovere". Replica il pm di Spoleto Cannevale:"Ingiustificato fare dei magistrati il capro espiatorio. Ildel centro non pregiudica la ricostruzione".(Di mercoledì 14 marzo 2018)