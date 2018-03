Sequestro di Norcia Il sindaco lascia? La gente | ' La burocrazia così ci uccide'

Sequestro Norcia - dimissioni sindaco? : 13.27 Il sindaco di Norcia ,Nicola Alemanno, pensa di dimettersi, dopo l'avviso di garanzia e il Sequestro del centro polivalente allestito dopo il sisma. "La magistratura ce la mette tutta per frenare la ricostruzione", dice la portavoce dei terremotati Nori."Si tengono gli amministratori locali sul filo del rasoio per fare il loro dovere". Replica il pm di Spoleto Cannevale:"Ingiustificato fare dei magistrati il capro espiatorio. Il ...

Il Sequestro del centro Norcia 4.0 e l'accordo di governo in Israele. Le notizie del giorno - in breve : L'Ue teme l'incertezza italiana, secondo il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan: "Tutti mi hanno chiesto cosa succederà e gli ho detto che non lo so", ha detto. E' stato sequestrato il centro ...